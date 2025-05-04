Две трети немцев признали партию АдГ экстремистской, которая выступает за сотрудничество с РФ

Две трети немцев считают АдГ экстремистской, 48% поддерживают возможный запрет
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Шольц призвал обсудить запрет партии АдГ
Шольц призвал обсудить запрет партии АдГ Фото:

Две трети немцев считают партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской. Об этом стало известно по результатам опроса института Insa.

«Около двух третей жителей Германии считают партию АдГ правоэкстремистской», — передает результаты опроса издание Bild. Там добавили, что почти половина респондентов выступает за ее запрет. В пятницу ведомство по охране конституции Германии присвоило АдГ статус правоэкстремистской партии, что может привести к расширению мер наблюдения за ней и, возможно, к запрету.

Сопредседатели партии Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали это решение ударом по демократии, тогда как канцлер Олаф Шольц призвал к тщательному обсуждению вопроса о запрете. В опросе 61% респондентов поддерживают мнение о правоэкстремизме АдГ, 48% готовы поддержать ее запрет, а 37% против. Опрос проводился среди 1001 жителя Германии 2-3 мая, погрешность не указана.

«Альтернатива для Германии» стремится к улучшению отношений с Россией, считая, что сотрудничество с ней важно для стабильности в ЕС. В АдГ утверждают, что безопасность Европы невозможна без участия Москвы и выступает против антироссийских санкций, полагая, что они вредят как РФ, так и экономикам стран Евросоюза.

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Две трети немцев считают партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской. Об этом стало известно по результатам опроса института Insa. «Около двух третей жителей Германии считают партию АдГ правоэкстремистской», — передает результаты опроса издание Bild. Там добавили, что почти половина респондентов выступает за ее запрет. В пятницу ведомство по охране конституции Германии присвоило АдГ статус правоэкстремистской партии, что может привести к расширению мер наблюдения за ней и, возможно, к запрету. Сопредседатели партии Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали это решение ударом по демократии, тогда как канцлер Олаф Шольц призвал к тщательному обсуждению вопроса о запрете. В опросе 61% респондентов поддерживают мнение о правоэкстремизме АдГ, 48% готовы поддержать ее запрет, а 37% против. Опрос проводился среди 1001 жителя Германии 2-3 мая, погрешность не указана. «Альтернатива для Германии» стремится к улучшению отношений с Россией, считая, что сотрудничество с ней важно для стабильности в ЕС. В АдГ утверждают, что безопасность Европы невозможна без участия Москвы и выступает против антироссийских санкций, полагая, что они вредят как РФ, так и экономикам стран Евросоюза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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