Детей в Молдавии учат тому, что их нации не существует

В молдавском учебнике истории для старших классов пишут, что молдаван как народа нет, а все они на самом деле румыны. Молдова всегда была румынской землей, и даже не признают молдавскую национальность, пишут авторы учебника.
«Молдавия — это исконная территория румынских народов», — передает содержание учебника РИА Новости. В учебнике, также цитируют политика 1917 года, который говорил, что «молдаване» — это просто название по месту жительства, а не отдельный народ.
Еще в учебнике называют захват Молдовы Румынией в 1941 году «освобождением». А в данных переписи населения авторы пишут, что румын в Молдове 82%, хотя на самом деле молдаван — 77%, а румын — всего восемь процентов.
Ранее сообщалось, что в новом учебнике истории для старшеклассников в Молдове события Второй мировой войны изложены с румынской точки зрения. В частности, в издании советские войска рассматриваются в качестве оккупационных сил.
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