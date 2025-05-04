Детей в Молдавии учат тому, что их нации не существует

В молдавских школах сообщают детям, что они румыны
© Служба новостей «URA.RU»
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В молдавии школьников учат тому, что их нации не существует
В молдавии школьников учат тому, что их нации не существует Фото:

В молдавском учебнике истории для старших классов пишут, что молдаван как народа нет, а все они на самом деле румыны. Молдова всегда была румынской землей, и даже не признают молдавскую национальность, пишут авторы учебника.

«Молдавия — это исконная территория румынских народов», — передает содержание учебника РИА Новости. В учебнике, также цитируют политика 1917 года, который говорил, что «молдаване» — это просто название по месту жительства, а не отдельный народ.

Еще в учебнике называют захват Молдовы Румынией в 1941 году «освобождением». А в данных переписи населения авторы пишут, что румын в Молдове 82%, хотя на самом деле молдаван — 77%, а румын — всего восемь процентов.

Ранее сообщалось, что в новом учебнике истории для старшеклассников в Молдове события Второй мировой войны изложены с румынской точки зрения. В частности, в издании советские войска рассматриваются в качестве оккупационных сил.

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В молдавском учебнике истории для старших классов пишут, что молдаван как народа нет, а все они на самом деле румыны. Молдова всегда была румынской землей, и даже не признают молдавскую национальность, пишут авторы учебника. «Молдавия — это исконная территория румынских народов», — передает содержание учебника РИА Новости. В учебнике, также цитируют политика 1917 года, который говорил, что «молдаване» — это просто название по месту жительства, а не отдельный народ. Еще в учебнике называют захват Молдовы Румынией в 1941 году «освобождением». А в данных переписи населения авторы пишут, что румын в Молдове 82%, хотя на самом деле молдаван — 77%, а румын — всего восемь процентов. Ранее сообщалось, что в новом учебнике истории для старшеклассников в Молдове события Второй мировой войны изложены с румынской точки зрения. В частности, в издании советские войска рассматриваются в качестве оккупационных сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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