Граждане Киргизии оказались под завалами после обвала грунта в Геленджике

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Трое граждан Киргизии пострадали в Геленджике
Трое граждан Киргизии пострадали в Геленджике Фото:

В Геленджике произошел обвал грунта, в результате которого пострадали трое рабочих из Киргизии. Об этом рассказали в МИД республики.

«Под завалами остались трое рабочих — граждане Киргизии», — передает сообщение МИД «Интерфакс». Инцидент случился 3 мая на строительной площадке на улице Портовой во время уборки грунта и мусора, передает A42. По предварительным данным, причиной обвала стало скопление 500 кубометров грунта после сильных дождей.

Посольство Киргизии в Москве поддерживает контакт с российскими властями для оказания помощи. На месте инцидента продолжается спасательная операция. 

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В Геленджике произошел обвал грунта, в результате которого пострадали трое рабочих из Киргизии. Об этом рассказали в МИД республики. «Под завалами остались трое рабочих — граждане Киргизии», — передает сообщение МИД «Интерфакс». Инцидент случился 3 мая на строительной площадке на улице Портовой во время уборки грунта и мусора, передает A42. По предварительным данным, причиной обвала стало скопление 500 кубометров грунта после сильных дождей. Посольство Киргизии в Москве поддерживает контакт с российскими властями для оказания помощи. На месте инцидента продолжается спасательная операция. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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