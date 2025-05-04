Граждане Киргизии оказались под завалами после обвала грунта в Геленджике

В Геленджике произошел обвал грунта, в результате которого пострадали трое рабочих из Киргизии. Об этом рассказали в МИД республики.
«Под завалами остались трое рабочих — граждане Киргизии», — передает сообщение МИД «Интерфакс». Инцидент случился 3 мая на строительной площадке на улице Портовой во время уборки грунта и мусора, передает A42. По предварительным данным, причиной обвала стало скопление 500 кубометров грунта после сильных дождей.
Посольство Киргизии в Москве поддерживает контакт с российскими властями для оказания помощи. На месте инцидента продолжается спасательная операция.
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