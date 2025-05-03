03 мая 2025

Полицейские прокомментировали ДТП с перевернувшимся автобусов в Прикамье

МВД: в ДТП с экскурсионным автобусом в Прикамье пострадали трое человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшим потребовалась экстренная помощь медиков
Пострадавшим потребовалась экстренная помощь медиков Фото:

В результате опрокидывания автобуса на трассе Киров — Пермь пострадали трое. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В 5:45 на 140-ом километре автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь в районе деревни Шахарово водитель автобуса Yutong 1981 года рождения допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. По предварительным данным, в ДТП пострадали трое», — рассказали правоохранители.

Авария произошла в окрестностях Суксуна. URA.RU уже писало, что на месте происшествия работали  22 спасателя и семь единиц спецтехники. Подробности дорожного инцидента устанавливаются.

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В результате опрокидывания автобуса на трассе Киров — Пермь пострадали трое. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. «В 5:45 на 140-ом километре автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь в районе деревни Шахарово водитель автобуса Yutong 1981 года рождения допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. По предварительным данным, в ДТП пострадали трое», — рассказали правоохранители. Авария произошла в окрестностях Суксуна. URA.RU уже писало, что на месте происшествия работали  22 спасателя и семь единиц спецтехники. Подробности дорожного инцидента устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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