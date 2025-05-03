Полицейские прокомментировали ДТП с перевернувшимся автобусов в Прикамье

В результате опрокидывания автобуса на трассе Киров — Пермь пострадали трое. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
«В 5:45 на 140-ом километре автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь в районе деревни Шахарово водитель автобуса Yutong 1981 года рождения допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. По предварительным данным, в ДТП пострадали трое», — рассказали правоохранители.
Авария произошла в окрестностях Суксуна. URA.RU уже писало, что на месте происшествия работали 22 спасателя и семь единиц спецтехники. Подробности дорожного инцидента устанавливаются.
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