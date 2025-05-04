Президент Кубы заявил, что для него честь быть на параде 9 мая в Москве

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Бермудес посетит Парад Победы в Москве
Бермудес посетит Парад Победы в Москве Фото:
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Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес считает честью посетить парад 9 мая на Красной площади. Об этом рассказал он сам. 

«Куба будет на Красной площади 9 мая. Это честь», — написал Бермудес на своей странице в соцсети Х. Он также напомнил о 65-летии отношений между Кубой и Россией.

Бермудес отправился в Россию 4 мая для участия в праздновании 80-летия Победы, назвав это большой честью. Он подтвердил важность российско-кубинских отношений и значимость совместного участия в памятных мероприятиях. Кроме него, на параде ожидаются более 20 мировых лидеров. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес считает честью посетить парад 9 мая на Красной площади. Об этом рассказал он сам.  «Куба будет на Красной площади 9 мая. Это честь», — написал Бермудес на своей странице в соцсети Х. Он также напомнил о 65-летии отношений между Кубой и Россией. Бермудес отправился в Россию 4 мая для участия в праздновании 80-летия Победы, назвав это большой честью. Он подтвердил важность российско-кубинских отношений и значимость совместного участия в памятных мероприятиях. Кроме него, на параде ожидаются более 20 мировых лидеров. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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