Президент Кубы заявил, что для него честь быть на параде 9 мая в Москве

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес считает честью посетить парад 9 мая на Красной площади. Об этом рассказал он сам.
«Куба будет на Красной площади 9 мая. Это честь», — написал Бермудес на своей странице в соцсети Х. Он также напомнил о 65-летии отношений между Кубой и Россией.
Бермудес отправился в Россию 4 мая для участия в праздновании 80-летия Победы, назвав это большой честью. Он подтвердил важность российско-кубинских отношений и значимость совместного участия в памятных мероприятиях. Кроме него, на параде ожидаются более 20 мировых лидеров. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
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