В Бангкоке выросло число погибших после землетрясения

Число погибших при обрушении строящегося здания Управления генерального аудитора в Бангкоке, вызванном мощным землетрясением, увеличилось до 86 человек. Восемь человек продолжают числиться пропавшими без вести, сообщает администрация таиландской столицы.
«В ходе поисково-спасательной операции было обнаружено 86 тел погибших, которые были идентифицированы. Сейчас ведется поиск восьми пропавших без вести», — информировали в координационном штабе города. Спасательные службы продолжают расчищать завалы 30-этажного объекта в районе Чатучак на севере Бангкока, чтобы завершить поиск строителей, находившихся на объекте в момент трагедии.
Землетрясение магнитудой 8,2 произошло 28 марта на территории Мьянмы. В республике число жертв достигло 3,8 тысячи человек. Подземные толчки ощущались не только в Бангкоке и его окрестностях, но и в северных, северо-восточных, центральных и южных регионах Таиланда.
При этом здание Управления генерального аудитора оказалось единственным в столице Таиланда, которое не выдержало удара стихии и рухнуло. Только на 11-й день поисково-спасательной операции служебные собаки с проводниками были отозваны и спасатели начали применять тяжелую технику для разбора завалов.
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