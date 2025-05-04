Путин объяснил, почему Россия не применила ядерное оружие, чтобы закончить СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что у страны не было необходимости применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции (СВО). По словам главы государства, Россия сохраняет хладнокровие, несмотря на попытки спровоцировать ее на совершение ошибок.
«Потому что все бы вообще закрутилось и закончилось ядерной войной. <...> не было необходимости применять оружие, которому сейчас сказали. Надеюсь, и не потребуется», — подчеркнул Путин, отвечая журналисту Павлу Зарубину на вопрос о том, почему РФ не применило за три года ядерное оружие. Президент также отметил, что противники России пытались спровоцировать страну на необдуманные действия, однако руководство страны сохранило выдержку.
Путин добавил, что у России достаточно сил и средств для того, чтобы довести специальную военную операцию до логического завершения с нужным для страны результатом. Он выразил уверенность в способности российской армии выполнять поставленные задачи без необходимости применения крайнего арсенала.
Ранее официальный представитель президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящем выходе фильма, приуроченного к 25-летию пребывания Владимира Путина на высшем государственном посту. Премьера «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» запланирована на 4 мая 21:00.
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