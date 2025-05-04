Путин: я не чувствую себя вершителем судеб

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Путин заявил, что не чувствует себя вершителем судеб
Путин заявил, что не чувствует себя вершителем судеб Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что не ощущает себя политиком, который вершит судьбы людей. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Я продолжаю дышать одним воздухом с миллионами россиян», — заявил президент. Он подчеркнул, что не чувствует, что вершит судьбы людей.

Ранее официальный пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о анонсировал фильм, приуроченный к 25-летию пребывания Путина на высшем государственном посту. Премьера «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» запланирована на 4 мая 21:00 на телеканале «Россия».

Картина ответит на то, какой российский лидер в жизни. Песков также добавил, что россиянам очень повезло с тем, что Путин является президентом страны.

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Президент России Владимир Путин заявил, что не ощущает себя политиком, который вершит судьбы людей. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». «Я продолжаю дышать одним воздухом с миллионами россиян», — заявил президент. Он подчеркнул, что не чувствует, что вершит судьбы людей. Ранее официальный пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о анонсировал фильм, приуроченный к 25-летию пребывания Путина на высшем государственном посту. Премьера «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» запланирована на 4 мая 21:00 на телеканале «Россия». Картина ответит на то, какой российский лидер в жизни. Песков также добавил, что россиянам очень повезло с тем, что Путин является президентом страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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