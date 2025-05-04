Путин: я не чувствую себя вершителем судеб

Президент России Владимир Путин заявил, что не ощущает себя политиком, который вершит судьбы людей. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
«Я продолжаю дышать одним воздухом с миллионами россиян», — заявил президент. Он подчеркнул, что не чувствует, что вершит судьбы людей.
Ранее официальный пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о анонсировал фильм, приуроченный к 25-летию пребывания Путина на высшем государственном посту. Премьера «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» запланирована на 4 мая 21:00 на телеканале «Россия».
Картина ответит на то, какой российский лидер в жизни. Песков также добавил, что россиянам очень повезло с тем, что Путин является президентом страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.