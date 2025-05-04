Жена Петросяна снова накопила большой долг по коммуналке

Shot: жена Петросяна накопила 125 тысяч рублей долга за коммунальные услуги
© Служба новостей «URA.RU»
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Брухунова недавно выплатила первый долг в размере 128 тысяч
Брухунова недавно выплатила первый долг в размере 128 тысяч Фото:

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова снова столкнулась с финансовыми трудностями. Ее долг по коммунальным услугам составил 125 тысяч 754 рубля.

«Брухунова должна столичным коммунальщикам 125 тысяч 754 рубля», — пишет telegram-кана Shot. Там добавили, что также накоплено 56 тысяч рублей в качестве долга за капитальный ремонт.

Это произошло всего через два месяца после того, как она погасила долг в 128 тысяч рублей. У Петросяна также возникли финансовые проблемы, и он должен более 1,2 миллиона рублей налоговой службе. В ближайшее время против него могут быть предприняты меры исполнителей, передали в telegram-канале.

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Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова снова столкнулась с финансовыми трудностями. Ее долг по коммунальным услугам составил 125 тысяч 754 рубля. «Брухунова должна столичным коммунальщикам 125 тысяч 754 рубля», — пишет telegram-кана Shot. Там добавили, что также накоплено 56 тысяч рублей в качестве долга за капитальный ремонт. Это произошло всего через два месяца после того, как она погасила долг в 128 тысяч рублей. У Петросяна также возникли финансовые проблемы, и он должен более 1,2 миллиона рублей налоговой службе. В ближайшее время против него могут быть предприняты меры исполнителей, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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