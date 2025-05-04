Жена Петросяна снова накопила большой долг по коммуналке

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова снова столкнулась с финансовыми трудностями. Ее долг по коммунальным услугам составил 125 тысяч 754 рубля.
«Брухунова должна столичным коммунальщикам 125 тысяч 754 рубля», — пишет telegram-кана Shot. Там добавили, что также накоплено 56 тысяч рублей в качестве долга за капитальный ремонт.
Это произошло всего через два месяца после того, как она погасила долг в 128 тысяч рублей. У Петросяна также возникли финансовые проблемы, и он должен более 1,2 миллиона рублей налоговой службе. В ближайшее время против него могут быть предприняты меры исполнителей, передали в telegram-канале.
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