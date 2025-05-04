Вышел долгожданный документальный фильм о Путине

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Жители Дальнего Востока сейчас могут посмотреть фильм о Путине
Жители Дальнего Востока сейчас могут посмотреть фильм о Путине Фото:

Новый документальный фильм о президенте России Владимире Путине, приуроченный к 25-летию его первой инаугурации, вышел в эфир телеканала «Россия 1» на Дальнем Востоке. Трансляция ведется на официальном сайте медиахолдинга «Смотрим». 

Премьера фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» была анонсирована журналистом Павлом Зарубиным. В фильме глава государства отвечает на  самые острые вопросы, касающиеся ключевых событий последних 25 лет.

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Новый документальный фильм о президенте России Владимире Путине, приуроченный к 25-летию его первой инаугурации, вышел в эфир телеканала «Россия 1» на Дальнем Востоке. Трансляция ведется на официальном сайте медиахолдинга «Смотрим».  Премьера фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» была анонсирована журналистом Павлом Зарубиным. В фильме глава государства отвечает на  самые острые вопросы, касающиеся ключевых событий последних 25 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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