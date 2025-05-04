Путин: США признали, что Запад находится в состоянии войны с Россией

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Путин отметил, что на Западе признали противостояние с РФ
Путин отметил, что на Западе признали противостояние с РФ Фото:
новость из сюжета
Вышел новый документальный фильм о Владимире Путине

Представители США открыто признают состояние экзистенциальной войны Запада с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин

«Сейчас-то что происходит? И на Западе признают, и сейчас в США об этом говорят, они же прямо говорят: мы находимся в состоянии экзистенциальной войны с Россией», — заявил Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Трансляция проходит на телеканале «Россия 1». 

В документальном проекте Саиды Медведевой и Павла Зарубина, подготовленном телеканалом «Россия», президент РФ дал ответы на наиболее актуальные вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики страны за последние четверть века. Кроме того, в фильме были продемонстрированы ранее не публиковавшиеся подробности из личной жизни главы государства, а также показана обстановка его квартиры, расположенной на территории кремлевской резиденции.

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Представители США открыто признают состояние экзистенциальной войны Запада с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.  «Сейчас-то что происходит? И на Западе признают, и сейчас в США об этом говорят, они же прямо говорят: мы находимся в состоянии экзистенциальной войны с Россией», — заявил Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Трансляция проходит на телеканале «Россия 1».  В документальном проекте Саиды Медведевой и Павла Зарубина, подготовленном телеканалом «Россия», президент РФ дал ответы на наиболее актуальные вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики страны за последние четверть века. Кроме того, в фильме были продемонстрированы ранее не публиковавшиеся подробности из личной жизни главы государства, а также показана обстановка его квартиры, расположенной на территории кремлевской резиденции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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