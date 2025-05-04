Путин: США признали, что Запад находится в состоянии войны с Россией

Представители США открыто признают состояние экзистенциальной войны Запада с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Сейчас-то что происходит? И на Западе признают, и сейчас в США об этом говорят, они же прямо говорят: мы находимся в состоянии экзистенциальной войны с Россией», — заявил Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Трансляция проходит на телеканале «Россия 1».
В документальном проекте Саиды Медведевой и Павла Зарубина, подготовленном телеканалом «Россия», президент РФ дал ответы на наиболее актуальные вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики страны за последние четверть века. Кроме того, в фильме были продемонстрированы ранее не публиковавшиеся подробности из личной жизни главы государства, а также показана обстановка его квартиры, расположенной на территории кремлевской резиденции.
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