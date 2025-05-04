В Словакии заявили, что никто из ЕС не поедет в Киев на 9 мая

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Никто из политиков ЕС не собирается в Киев, заявил Гашпар
Никто из политиков ЕС не собирается в Киев, заявил Гашпар Фото:

Ни один из лидеров государств Европейского Союза (ЕС) не планирует посетить Киев 9 мая. Об этом рассказал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«Никто из лидеров стран ЕС не собирается в Киев на 9 Мая», — передает слова Гашпара ТАСС. Президент Украины Владимир Зеленский 14 апреля пригласил европейских чиновников в Киев на 9 мая.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что уважающие себя лидеры не поедут в Киев, назвав это «театром абсурда». Она подчеркнула, что подобные действия противоречат исторической памяти и здравому смыслу. В то же время многие страны планируют участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Москве, где ожидается приезд более 20 зарубежных лидеров из различных регионов мира.

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Ни один из лидеров государств Европейского Союза (ЕС) не планирует посетить Киев 9 мая. Об этом рассказал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. «Никто из лидеров стран ЕС не собирается в Киев на 9 Мая», — передает слова Гашпара ТАСС. Президент Украины Владимир Зеленский 14 апреля пригласил европейских чиновников в Киев на 9 мая. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что уважающие себя лидеры не поедут в Киев, назвав это «театром абсурда». Она подчеркнула, что подобные действия противоречат исторической памяти и здравому смыслу. В то же время многие страны планируют участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Москве, где ожидается приезд более 20 зарубежных лидеров из различных регионов мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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