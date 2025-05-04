В Словакии заявили, что никто из ЕС не поедет в Киев на 9 мая

Ни один из лидеров государств Европейского Союза (ЕС) не планирует посетить Киев 9 мая. Об этом рассказал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
«Никто из лидеров стран ЕС не собирается в Киев на 9 Мая», — передает слова Гашпара ТАСС. Президент Украины Владимир Зеленский 14 апреля пригласил европейских чиновников в Киев на 9 мая.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что уважающие себя лидеры не поедут в Киев, назвав это «театром абсурда». Она подчеркнула, что подобные действия противоречат исторической памяти и здравому смыслу. В то же время многие страны планируют участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Москве, где ожидается приезд более 20 зарубежных лидеров из различных регионов мира.
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