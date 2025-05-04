«Попал по лбу»: Путин рассказал, откуда у него сильная царапина на лице

Президент России Владимир Путин объяснил происхождение царапины на своем лице. Он поделился этой информацией во время съемок в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
Глава государства рассказал, что получил травму во время занятий в спортзале. «Ну, это просто здесь я занимался. Рукой просто махнул и попал себе по лбу. Вот и все, ничего такого героического нет», — сказал российский президент.
Документальный фильм, в котором Путин рассказал о причине появления царапины, также содержит его воспоминания о трагических событиях 2002 года, связанных с захватом заложников на мюзикле «Норд-Ост». Тогда президент впервые встал на колени для молитвы, отметив, что в трудные моменты обращается к вере. Фильм приурочен к 25-летию руководства Путина и включает ранее не публиковавшиеся личные истории.
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