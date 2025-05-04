«Попал по лбу»: Путин рассказал, откуда у него сильная царапина на лице

Путин: я занимался в спортзале и попал рукой себе по лбу
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Владимир Путин получил травму на занятии в спортзале
Владимир Путин получил травму на занятии в спортзале Фото:
новость из сюжета
Вышел новый документальный фильм о Владимире Путине

Президент России Владимир Путин объяснил происхождение царапины на своем лице. Он поделился этой информацией во время съемок в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Глава государства рассказал, что получил травму во время занятий в спортзале. «Ну, это просто здесь я занимался. Рукой просто махнул и попал себе по лбу. Вот и все, ничего такого героического нет», — сказал российский президент.

Документальный фильм, в котором Путин рассказал о причине появления царапины, также содержит его воспоминания о трагических событиях 2002 года, связанных с захватом заложников на мюзикле «Норд-Ост». Тогда президент впервые встал на колени для молитвы, отметив, что в трудные моменты обращается к вере. Фильм приурочен к 25-летию руководства Путина и включает ранее не публиковавшиеся личные истории.

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Президент России Владимир Путин объяснил происхождение царапины на своем лице. Он поделился этой информацией во время съемок в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Глава государства рассказал, что получил травму во время занятий в спортзале. «Ну, это просто здесь я занимался. Рукой просто махнул и попал себе по лбу. Вот и все, ничего такого героического нет», — сказал российский президент. Документальный фильм, в котором Путин рассказал о причине появления царапины, также содержит его воспоминания о трагических событиях 2002 года, связанных с захватом заложников на мюзикле «Норд-Ост». Тогда президент впервые встал на колени для молитвы, отметив, что в трудные моменты обращается к вере. Фильм приурочен к 25-летию руководства Путина и включает ранее не публиковавшиеся личные истории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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