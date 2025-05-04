Путин рассказал, что в дни «Норд-Оста» впервые встал на колени в молитве

Путин: впервые в жизни встал на колени во время трагедии на мюзикле «Норд-Ост»
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Путин впервые встал на колени для молитвы во время захвата «Норд-Оста»
Путин впервые встал на колени для молитвы во время захвата «Норд-Оста» Фото:

Президент России Владимир Путин впервые встал на колени для молитвы во время трагических событий, связанных с захватом заложников на мюзикле «Норд-Ост». Об этом глава государства рассказал в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«У российского человека, и у русского человека есть некоторые отличия, скажем, от западного социума. Мы больше думаем о чем-то вечном, о чем-то безграничном, о чем-то высшем. <...> у человека с такими взглядами, с такими убеждениями, с таким морально-нравственным кодом время от времени возникает желание обратиться к Всевышнему <...>Тогда, в период кризиса с „Норд-Остом“, я впервые в своей жизни встал на колени», — сказал Путин в фильме. Отрывок Зарубин опубликовал своем telegram-канале

В ходе интервью президент пояснил, что на фоне трагических событий 2002 года он пришел помолиться в свою домашнюю часовню, расположенную в кремлевской квартире. Путин подтвердил, что именно там он впервые встал на колени перед Богом.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал фильм, посвященный 25-летнему руководству Путина. Он призвал россиян посмотреть его, подчеркнув, что над проектом работали талантливые специалисты.

С 23 по 26 октября 2002 года в Театральном центре на Дубровке, расположенном в здании Дома культуры ОАО «Московский подшипник» («1 ГПЗ»), произошел террористический акт. Группа вооруженных экстремистов под руководством Мовсара Бараева захватила заложников — зрителей мюзикла «Норд-Ост» — и удерживала их в течение нескольких дней.

В ходе операции по штурму здания спецподразделениями все террористы были уничтожены, а большинство заложников — освобождено. Согласно официальной информации, общее число жертв среди заложников составило 130 человек.

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Президент России Владимир Путин впервые встал на колени для молитвы во время трагических событий, связанных с захватом заложников на мюзикле «Норд-Ост». Об этом глава государства рассказал в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». «У российского человека, и у русского человека есть некоторые отличия, скажем, от западного социума. Мы больше думаем о чем-то вечном, о чем-то безграничном, о чем-то высшем. <...> у человека с такими взглядами, с такими убеждениями, с таким морально-нравственным кодом время от времени возникает желание обратиться к Всевышнему <...>Тогда, в период кризиса с „Норд-Остом“, я впервые в своей жизни встал на колени», — сказал Путин в фильме. Отрывок Зарубин опубликовал своем telegram-канале.  В ходе интервью президент пояснил, что на фоне трагических событий 2002 года он пришел помолиться в свою домашнюю часовню, расположенную в кремлевской квартире. Путин подтвердил, что именно там он впервые встал на колени перед Богом. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал фильм, посвященный 25-летнему руководству Путина. Он призвал россиян посмотреть его, подчеркнув, что над проектом работали талантливые специалисты. С 23 по 26 октября 2002 года в Театральном центре на Дубровке, расположенном в здании Дома культуры ОАО «Московский подшипник» («1 ГПЗ»), произошел террористический акт. Группа вооруженных экстремистов под руководством Мовсара Бараева захватила заложников — зрителей мюзикла «Норд-Ост» — и удерживала их в течение нескольких дней. В ходе операции по штурму здания спецподразделениями все террористы были уничтожены, а большинство заложников — освобождено. Согласно официальной информации, общее число жертв среди заложников составило 130 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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