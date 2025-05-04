Президент России Владимир Путин заявил, что старается каждый день заниматься в тренажерном зале по полтора часа. Об этом глава государства рассказал журналисту Павлу Зарубину в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
«Полтора часа», — сказал Путин в фильме, отвечая на вопрос журналиста о том, сколько часов в день он уделяет физической нагрузке. Трансляция ведется на телеканале «Россия 1». Он также добавил, что обычно занимается спортом по утрам. При этом помимо классических тренировок в зале, глава государства также уделяет время плаванию и катанию на льду.
Ранее Владимир Путин рассказывал, что не использует будильник и обычно просыпается самостоятельно, а в исключительных случаях его будят помощники. Однако это случается крайне редко, по его словам.
Сегодня, 4 мая, на телеэкраны выйдет фильм, посвященный 25-летию со дня первой инаугурации Владимира Путина. Его авторами являются Саида Медведева и Павел Зарубин. В фильме глава государства ответил на самые острые вопросы о событиях в стране и в мире за последние 25 лет и показал ранее неизвестные детали своего быта и обстановки в его кремлевской резиденции.
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