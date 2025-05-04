Путин показал свой тренажерный зал в Кремле и рассказал, сколько часов в день занимается спортом. Видео

Путин заявил, что каждый день по полтора часа занимается спортом
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Путин заявил, что каждый день занимается в зале или плаванием
Путин заявил, что каждый день занимается в зале или плаванием Фото:
новость из сюжета
Вышел новый документальный фильм о Владимире Путине

Президент России Владимир Путин заявил, что старается каждый день заниматься в тренажерном зале по полтора часа. Об этом глава государства рассказал журналисту Павлу Зарубину в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Полтора часа», — сказал Путин в фильме, отвечая на вопрос журналиста о том, сколько часов в день он уделяет физической нагрузке. Трансляция ведется на телеканале «Россия 1». Он также добавил, что обычно занимается спортом по утрам. При этом помимо классических тренировок в зале, глава государства также уделяет время плаванию и катанию на льду.  

Ранее Владимир Путин рассказывал, что не использует будильник и обычно просыпается самостоятельно, а в исключительных случаях его будят помощники. Однако это случается крайне редко, по его словам.

Сегодня, 4 мая, на телеэкраны выйдет фильм, посвященный 25-летию со дня первой инаугурации Владимира Путина. Его авторами являются Саида Медведева и Павел Зарубин. В фильме глава государства ответил на самые острые вопросы о событиях в стране и в мире за последние 25 лет и показал ранее неизвестные детали своего быта и обстановки в его кремлевской резиденции.

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Президент России Владимир Путин заявил, что старается каждый день заниматься в тренажерном зале по полтора часа. Об этом глава государства рассказал журналисту Павлу Зарубину в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». «Полтора часа», — сказал Путин в фильме, отвечая на вопрос журналиста о том, сколько часов в день он уделяет физической нагрузке. Трансляция ведется на телеканале «Россия 1». Он также добавил, что обычно занимается спортом по утрам. При этом помимо классических тренировок в зале, глава государства также уделяет время плаванию и катанию на льду.   Ранее Владимир Путин рассказывал, что не использует будильник и обычно просыпается самостоятельно, а в исключительных случаях его будят помощники. Однако это случается крайне редко, по его словам. Сегодня, 4 мая, на телеэкраны выйдет фильм, посвященный 25-летию со дня первой инаугурации Владимира Путина. Его авторами являются Саида Медведева и Павел Зарубин. В фильме глава государства ответил на самые острые вопросы о событиях в стране и в мире за последние 25 лет и показал ранее неизвестные детали своего быта и обстановки в его кремлевской резиденции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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