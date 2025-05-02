Путин рассказал, кто его будит по утрам

Путин заявил, что просыпается самостоятельно, без будильников
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин рассказал, что просыпается без будильника
Путин рассказал, что просыпается без будильника Фото:

Президент России Владимир Путин не заводит будильник перед сном и просыпается сам, но иногда его будят помощники. Об этом рассказал сам глава государства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Я сам просыпаюсь», — сказал Владимир Путин, его слова звучат в трейлере предстоящего фильма о жизни президента, который журналист опубликовал в своем telegram-канале. Глава государства добавил, что иногда, когда случается что-то серьезное, просит адъютантов звонить ему и будить. Но это случается очень редко. 

Также в опубликованном видео можно заметить, как выглядит кухня Путина. В ходе беседы он угостил журналиста молоком.

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Президент России Владимир Путин не заводит будильник перед сном и просыпается сам, но иногда его будят помощники. Об этом рассказал сам глава государства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. «Я сам просыпаюсь», — сказал Владимир Путин, его слова звучат в трейлере предстоящего фильма о жизни президента, который журналист опубликовал в своем telegram-канале. Глава государства добавил, что иногда, когда случается что-то серьезное, просит адъютантов звонить ему и будить. Но это случается очень редко.  Также в опубликованном видео можно заметить, как выглядит кухня Путина. В ходе беседы он угостил журналиста молоком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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