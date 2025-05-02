Путин рассказал, кто его будит по утрам

Президент России Владимир Путин не заводит будильник перед сном и просыпается сам, но иногда его будят помощники. Об этом рассказал сам глава государства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Я сам просыпаюсь», — сказал Владимир Путин, его слова звучат в трейлере предстоящего фильма о жизни президента, который журналист опубликовал в своем telegram-канале. Глава государства добавил, что иногда, когда случается что-то серьезное, просит адъютантов звонить ему и будить. Но это случается очень редко.
Также в опубликованном видео можно заметить, как выглядит кухня Путина. В ходе беседы он угостил журналиста молоком.
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