Путин: население России составляет 150 миллионов человек

Президент России Владимир Путин заявил, что численность населения страны вместе с новыми территориями составляет примерно 150 миллионов человек. Об этом глава государства сообщил в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
«Сейчас надо посчитать, конечно, с новыми территориями, наверное, будет 150 миллионов», — заявил Путин в фильме, трансляция которого идет на телеканале «Россия 1». При этом он уточнил, что этого недостаточно для такой крупной державы, как Россия.
Путин также подчеркнул, что демографическая ситуация напрямую влияет на потенциал и будущее страны. Он выразил опасения, что даже нынешние показатели страна может не удержать.
Ранее в этом же фильме Владимир Путин отметил, что не ощущает себя политиком, который вершит судьбы людей, и подчеркнул, что продолжает дышать одним воздухом с миллионами россиян. Премьера документальной ленты, посвященной 25-летию пребывания Путина на высшем государственном посту, состоялась 4 мая на телеканале «Россия 1».
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