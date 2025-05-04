Путин: население России составляет 150 миллионов человек

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Путин заявил, что 150 млн человек - это недостаточный демографический показатель для России
Путин заявил, что 150 млн человек - это недостаточный демографический показатель для России Фото:
новость из сюжета
Вышел новый документальный фильм о Владимире Путине

Президент России Владимир Путин заявил, что численность населения страны вместе с новыми территориями составляет примерно 150 миллионов человек. Об этом глава государства сообщил в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Сейчас надо посчитать, конечно, с новыми территориями, наверное, будет 150 миллионов», — заявил Путин в фильме, трансляция которого идет на телеканале «Россия 1». При этом он уточнил, что этого недостаточно для такой крупной державы, как Россия.

Путин также подчеркнул, что демографическая ситуация напрямую влияет на потенциал и будущее страны.  Он выразил опасения, что даже нынешние показатели страна может не удержать. 

Ранее в этом же фильме Владимир Путин отметил, что не ощущает себя политиком, который вершит судьбы людей, и подчеркнул, что продолжает дышать одним воздухом с миллионами россиян. Премьера документальной ленты, посвященной 25-летию пребывания Путина на высшем государственном посту, состоялась 4 мая на телеканале «Россия 1».

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Президент России Владимир Путин заявил, что численность населения страны вместе с новыми территориями составляет примерно 150 миллионов человек. Об этом глава государства сообщил в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». «Сейчас надо посчитать, конечно, с новыми территориями, наверное, будет 150 миллионов», — заявил Путин в фильме, трансляция которого идет на телеканале «Россия 1». При этом он уточнил, что этого недостаточно для такой крупной державы, как Россия. Путин также подчеркнул, что демографическая ситуация напрямую влияет на потенциал и будущее страны.  Он выразил опасения, что даже нынешние показатели страна может не удержать.  Ранее в этом же фильме Владимир Путин отметил, что не ощущает себя политиком, который вершит судьбы людей, и подчеркнул, что продолжает дышать одним воздухом с миллионами россиян. Премьера документальной ленты, посвященной 25-летию пребывания Путина на высшем государственном посту, состоялась 4 мая на телеканале «Россия 1».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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