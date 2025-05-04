Путин заявил, что постоянно думает о преемнике

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Путин заявил, что выбор следующего президента РФ лежит в руках россиян
Путин заявил, что выбор следующего президента РФ лежит в руках россиян Фото:
новость из сюжета
Вышел новый документальный фильм о Владимире Путине

Президент России Владимир Путин выразил свои размышления по поводу выбора своего преемника, подчеркнув, что окончательное решение останется за российским народом. Эти мысли он озвучил в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», созданном Саидой Медведевой и Павлом Зарубиным, который был показан в прямом эфире телеканала «Россия».

«Я всегда об этом думаю. Можно как угодно к этому относиться, ясно, что есть там предвыборные технологии, есть административный ресурс. Но все-таки, в конечном счете, выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями», — сказал глава государства.

Ранее в этом же фильме Путин отмечал, что рассчитывал на поддержку и понимание россиян в период проведения специальной военной операции, подчеркивая важность осознания каждым гражданином своей роли в судьбе страны. Президент тогда заявил, что именно граждане являются последней инстанцией и от их выбора зависит настоящее и будущее России.

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Президент России Владимир Путин выразил свои размышления по поводу выбора своего преемника, подчеркнув, что окончательное решение останется за российским народом. Эти мысли он озвучил в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», созданном Саидой Медведевой и Павлом Зарубиным, который был показан в прямом эфире телеканала «Россия». «Я всегда об этом думаю. Можно как угодно к этому относиться, ясно, что есть там предвыборные технологии, есть административный ресурс. Но все-таки, в конечном счете, выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями», — сказал глава государства. Ранее в этом же фильме Путин отмечал, что рассчитывал на поддержку и понимание россиян в период проведения специальной военной операции, подчеркивая важность осознания каждым гражданином своей роли в судьбе страны. Президент тогда заявил, что именно граждане являются последней инстанцией и от их выбора зависит настоящее и будущее России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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