Путин заявил, что постоянно думает о преемнике

Президент России Владимир Путин выразил свои размышления по поводу выбора своего преемника, подчеркнув, что окончательное решение останется за российским народом. Эти мысли он озвучил в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», созданном Саидой Медведевой и Павлом Зарубиным, который был показан в прямом эфире телеканала «Россия».
«Я всегда об этом думаю. Можно как угодно к этому относиться, ясно, что есть там предвыборные технологии, есть административный ресурс. Но все-таки, в конечном счете, выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями», — сказал глава государства.
Ранее в этом же фильме Путин отмечал, что рассчитывал на поддержку и понимание россиян в период проведения специальной военной операции, подчеркивая важность осознания каждым гражданином своей роли в судьбе страны. Президент тогда заявил, что именно граждане являются последней инстанцией и от их выбора зависит настоящее и будущее России.
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