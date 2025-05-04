Путин вспомнил про хорошие отношения с Западом

Путин: у нас с Западом были ровные, вполне благопристойные отношения
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Путин назвал отношения с Западом 25 лет назад «благопристойными»
Путин назвал отношения с Западом 25 лет назад «благопристойными» Фото:
новость из сюжета
Вышел новый документальный фильм о Владимире Путине

Президент России Владимир Путин вспомнил период 25 лет назад, когда отношения между Россией и странами Запада были стабильными и дружественными. В своем выступлении в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который транслировался на телеканале «Россия», он отметил, что Россия получала значительную гуманитарную помощь от западных стран и выразил благодарность всем, кто искренне стремился поддержать страну в те времена.

«У нас с Западом были ровные, вполне благопристойные отношения. Больше того, как вы помните, и гуманитарную помощь присылали в большом количестве. Причем я думаю, что люди делали это, если речь шла о конкретных людях, делали искренне, и несмотря ни на какие проблемы сегодняшнего дня мы всегда должны быть благодарны этим людям за это искреннее стремление поддержать Россию»,- сказал российский лидер.

Ранее в этом же документальном фильме Владимир Путин отметил, что Россия изначально стремилась урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем и не проводила специальной подготовки к началу специальной военной операции. По словам президента, Москва делала ставку на дипломатические методы, однако была вынуждена принять иные меры из-за позиции другой стороны.

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Президент России Владимир Путин вспомнил период 25 лет назад, когда отношения между Россией и странами Запада были стабильными и дружественными. В своем выступлении в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который транслировался на телеканале «Россия», он отметил, что Россия получала значительную гуманитарную помощь от западных стран и выразил благодарность всем, кто искренне стремился поддержать страну в те времена. «У нас с Западом были ровные, вполне благопристойные отношения. Больше того, как вы помните, и гуманитарную помощь присылали в большом количестве. Причем я думаю, что люди делали это, если речь шла о конкретных людях, делали искренне, и несмотря ни на какие проблемы сегодняшнего дня мы всегда должны быть благодарны этим людям за это искреннее стремление поддержать Россию»,- сказал российский лидер. Ранее в этом же документальном фильме Владимир Путин отметил, что Россия изначально стремилась урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем и не проводила специальной подготовки к началу специальной военной операции. По словам президента, Москва делала ставку на дипломатические методы, однако была вынуждена принять иные меры из-за позиции другой стороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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