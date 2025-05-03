Проверка челябинской дороги с участием замминистра выявила серьезные нарушения

Проверка разбитой дороги Агаповка — Магнитный — Субутак с участием замминистра регионального Миндортранса Павла Перебатова выявила серьезные нарушения со стороны участников горнодобывающей отрасли. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«В ходе проверки зафиксированы многочисленные разрушения дорожного полотна. Также были остановлены тяжеловесные транспортные средства. В частности, фура, перевозящая 47 тонн груза, с общей массой 69 тонн. Это является грубым нарушением правил перевозки, что явно показывает причины разрушения дороги», — сообщает URA.RU пресс-служба. В составе выездной комиссии приняли участие представители Миндора, ОГКУ «Челябинскавтодор», «Урал-Сервис-Групп», администрации Агаповского района, а также карьеров и Мраморного завода.
По итогам проверки региональные власти усилят контроль над горнодобывающими предприятиями, обязав грузоотправителей строго соблюдать нормативы при отгрузке материалов. Руководителям отрасли вынесено предупреждение: использование весовых платформ теперь обязательно, а нарушения повлекут санкции. Параллельно решается вопрос об установке стационарного пункта весового контроля для предотвращения перегруза транспорта.
Кроме того, на проблемных участках дорог проведут срочные работы по восстановлению покрытия, чтобы обеспечить бесперебойное движение. Для долгосрочного решения подготовят проект капремонта автодороги — соответствующие предложения должны быть разработаны в ближайшее время.
Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителей, которые пожаловались на плохую дорогу в Агаповском районе. Местные отмечают, что из-за многочисленных ям подвоз детей в дошкольные и образовательные учреждения, а также машин экстренных служб на данном участке затруднено.
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