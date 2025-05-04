МВД начало проверку по факту нападения на Кадышеву

МВД России приступило к проверке по факту нападения на известную певицу Надежду Кадышеву после ее концерта в Иваново. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Инцидент произошел вечером 30 апреля в Ленинском районе города.
«Мои коллеги из Ивановской области проводят проверку по сообщению о нападении на исполнительницу по окончании концерта», — написала Волк в своем telegram-канале. Она уточнила, что в ОМВД России по Ленинскому району города Иваново поступила информация о том, что неизвестная женщина напала на солистку после завершения выступления. Сотрудники Росгвардии оперативно задержали нарушительницу и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В полиции уточнили, что в настоящее время по факту случившегося проводится проверка. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
В Иванове неизвестная девушка напала на народную артистку России Надежду Кадышеву после ее концерта 30 апреля. Она схватила певицу за шею, когда та поклонилась. Очевидцы отметили, что девушка кричала что-то невнятное, а рядом с ней был мужчина в кепке, который что-то ей нашептывал. Представители артистки сообщили, что здоровью Кадышевой сейчас ничего не угрожает, передает «Национальная служба новостей».
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