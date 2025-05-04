ВСУ атаковали деревню в Курской области

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Хинштейн рассказал о пострадавших от удара ВСУ в Курской области
Хинштейн рассказал о пострадавших от удара ВСУ в Курской области Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку с помощью беспилотника на деревню Будище Большесолдатского района Курской области. В результате происшествия пострадали две местные жительницы, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. 

«Сегодня ВСУ с помощью беспилотника атаковали деревню Будище Большесолдатского района. К сожалению, пострадали две местных жительницы», — написал он в своем telegram-канале. Две женщины 1979 и 1972 года рождения были доставлены в Курскую областную больницу, где врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, добавил Хинштейн.

Ранее в этом же районе, в селе Большое Солдатское, уже фиксировались атаки украинских беспилотников. Тогда были повреждены и уничтожены несколько частных домов, а также здание сельского совета, однако обошлось без пострадавших. Власти региона неоднократно призывали жителей соблюдать меры предосторожности из-за сохраняющейся угрозы со стороны ВСУ.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку с помощью беспилотника на деревню Будище Большесолдатского района Курской области. В результате происшествия пострадали две местные жительницы, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.  «Сегодня ВСУ с помощью беспилотника атаковали деревню Будище Большесолдатского района. К сожалению, пострадали две местных жительницы», — написал он в своем telegram-канале. Две женщины 1979 и 1972 года рождения были доставлены в Курскую областную больницу, где врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, добавил Хинштейн. Ранее в этом же районе, в селе Большое Солдатское, уже фиксировались атаки украинских беспилотников. Тогда были повреждены и уничтожены несколько частных домов, а также здание сельского совета, однако обошлось без пострадавших. Власти региона неоднократно призывали жителей соблюдать меры предосторожности из-за сохраняющейся угрозы со стороны ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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