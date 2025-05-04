ВСУ атаковали деревню в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку с помощью беспилотника на деревню Будище Большесолдатского района Курской области. В результате происшествия пострадали две местные жительницы, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Сегодня ВСУ с помощью беспилотника атаковали деревню Будище Большесолдатского района. К сожалению, пострадали две местных жительницы», — написал он в своем telegram-канале. Две женщины 1979 и 1972 года рождения были доставлены в Курскую областную больницу, где врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, добавил Хинштейн.
Ранее в этом же районе, в селе Большое Солдатское, уже фиксировались атаки украинских беспилотников. Тогда были повреждены и уничтожены несколько частных домов, а также здание сельского совета, однако обошлось без пострадавших. Власти региона неоднократно призывали жителей соблюдать меры предосторожности из-за сохраняющейся угрозы со стороны ВСУ.
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