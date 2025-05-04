На Кинбурнской косе не осталось ни одного целого здания из-за ВСУ

На Кинбурнской косе, контролируемой российскими войсками, фиксируются интенсивные обстрелы и атаки дронами со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«ВС Украины на Кинбурнской косе ежедневно наносят до 250 ударов FPV-дронами и сбросами с БПЛА, кроме того, обстреливают артиллерией, до 100 ударов. В настоящее время на косе не осталось ни одного целого здания, все уничтожено», — сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Кинбурнская коса — это песчаная коса, расположенная между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Ранее западная часть косы находилась в составе Николаевской области Украины, однако после референдума местные жители проголосовали за вхождение в состав России.
Ранее в Курской области произошло возгорание на АЗС после удара дрона ВСУ. Об этом рассказал глава региона Александр Хинштейн. Он добавил, что также произошла атака на жилой дом в селе Званном, в результате которой сгорел автомобиль.
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