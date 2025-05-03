03 мая 2025

Зарплаты таксистов в Прикамье выросли на 59%

© Служба новостей «URA.RU»
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Сфера легковых пассажирских перевозок показала самый высокий рост уровеня зарплат
Сфера легковых пассажирских перевозок показала самый высокий рост уровеня зарплат Фото:

По итогу прошедшей зимы в Пермском крае зарплаты таксистов увеличились на 59%. Это самый высокий результат среди всех отраслей, отмечают аналитики «Авито Работа».

«В Прикамье по итогу зимы заметнее всего зарплаты выросли у таксистов — на 59%. Их средняя зарплата достигла 95,1 тысячи рублей», — на данные исследования ссылается «Пятница».

На втором месте рейтинга расположилась отрасль строительства промышленных и инфраструктурных объектов — рост на 49% до 95,5 тысячи рублей. Стали на 26% больше получать сотрудники направления «Доставка, грузоперевозки и логистика» — до 96,3 тысячи рублей.

Корреспонденты URA.RU ранее выяснили, что максимальный заработок среди пермских таксистов не может 2,4 млн рублей в год. Это связано с ограничениями на доход для самозанятых. Также агентство рассказывало о самых высокооплачиваемых вакансиях для подработки в майские праздники. 

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По итогу прошедшей зимы в Пермском крае зарплаты таксистов увеличились на 59%. Это самый высокий результат среди всех отраслей, отмечают аналитики «Авито Работа». «В Прикамье по итогу зимы заметнее всего зарплаты выросли у таксистов — на 59%. Их средняя зарплата достигла 95,1 тысячи рублей», — на данные исследования ссылается «Пятница». На втором месте рейтинга расположилась отрасль строительства промышленных и инфраструктурных объектов — рост на 49% до 95,5 тысячи рублей. Стали на 26% больше получать сотрудники направления «Доставка, грузоперевозки и логистика» — до 96,3 тысячи рублей. Корреспонденты URA.RU ранее выяснили, что максимальный заработок среди пермских таксистов не может 2,4 млн рублей в год. Это связано с ограничениями на доход для самозанятых. Также агентство рассказывало о самых высокооплачиваемых вакансиях для подработки в майские праздники. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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