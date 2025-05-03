Зарплаты таксистов в Прикамье выросли на 59%

По итогу прошедшей зимы в Пермском крае зарплаты таксистов увеличились на 59%. Это самый высокий результат среди всех отраслей, отмечают аналитики «Авито Работа».
«В Прикамье по итогу зимы заметнее всего зарплаты выросли у таксистов — на 59%. Их средняя зарплата достигла 95,1 тысячи рублей», — на данные исследования ссылается «Пятница».
На втором месте рейтинга расположилась отрасль строительства промышленных и инфраструктурных объектов — рост на 49% до 95,5 тысячи рублей. Стали на 26% больше получать сотрудники направления «Доставка, грузоперевозки и логистика» — до 96,3 тысячи рублей.
Корреспонденты URA.RU ранее выяснили, что максимальный заработок среди пермских таксистов не может 2,4 млн рублей в год. Это связано с ограничениями на доход для самозанятых. Также агентство рассказывало о самых высокооплачиваемых вакансиях для подработки в майские праздники.
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