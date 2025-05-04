Президент Кубы прилетел в Россию на празднование 80-й годовщины Победы

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес прилетел в Россию для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге его встретил губернатор Александр Беглов. Сообщает управление информацией Правительства Санкт-Петербурга.
«Александр Беглов встретил в аэропорту „Пулково“ Президента Республики Куба товарища Мигеля Диас-Канеля Бермудеса», — говорится в telegram-канале управления. Визит проходит по приглашению Президента России Владимира Путина.
Беглов поблагодарил Диас-Канеля за участие в церемонии возложения венков к Мемориалу Советскому воину-интернационалисту в Гаване 3 мая. Он также подчеркнул историческую дружбу двух стран, вспомнив визит Фиделя Кастро в Ленинград в 1963 году. В рамках визита президент Кубы и Беглов обсудят перспективы сотрудничества в экономике, культуре и образовании. Диас-Канель также примет участие в мероприятиях, посвященных 65-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой.
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