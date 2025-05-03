ФК Тюмень рискует вылететь из элитного дивизиона

Футбольный клуб «Тюмень» проиграл ключевой матч в Саратове местному клубу «Сокол» со счетом 1:0. Теперь для того, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе, тюменцам необходимо выигрывать все оставшиеся игры. До завершения чемпионата Первой лиги ФНЛ сезона 2024 — 2025 осталось провести три тура, сообщается на сайте «Мелбет первая лига».
«Сезон 2024-2025, 31-й тур. Сокол — Тюмень, счет 1:0. Матч окончен», — сказано на сайте.
Для тюменских футболистов это был ключевой матч. Впереди у ФК «Тюмень» осталось три игры. Для того, чтобы не вылететь из Первой лиги ФНЛ, тюменцам необходимо выигрывать все. И при этом надеяться на то, что ФК «Уфа», который занимает 15-ю строчку турнирной таблицы, проиграет два своих матча.
Ранее URA.RU рассказывало, что ФК «Тюмень» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 1:0. Однако, набрав 26 очков за четыре тура до конца чемпионата Первой лиги ФНЛ сезона 2024–2025, тюменцы остаются в зоне вылета, занимая 16-е место в турнирной таблице.
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