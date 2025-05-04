Путин рассказал о подготовке России к действиям в отношении Украины

Путин: Россия не могла начать активные действия по Украине без подготовки
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Путин заявил, что Запад обманул Россию с Минскими соглашениями
Путин заявил, что Запад обманул Россию с Минскими соглашениями Фото:
новость из сюжета
Вышел новый документальный фильм о Владимире Путине

Россия не могла приступить к резким действиям в отношении Украины без предварительной подготовки в сферах безопасности, экономики и вооруженных сил. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Не могли приступить к каким-то резким движениям, не проведя соответствующую работу в сфере безопасности, в сфере строительства вооруженных сил и в сфере экономики и финансов», — заявил Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1». По его словам, Россия стремилась к мирному урегулированию ситуации в Донбассе и рассчитывала на соблюдение Минских соглашений всеми сторонами.

По словам Путина, Запад использовал эти соглашения как паузу, чтобы перевооружить Украину и подготовить ее к войне с Россией. «Но, как выяснилось, нас просто надули», — добавил президент. 

В 2014 году было заключено первое Минское соглашение, а в 2015 году последовало подписание его обновленной редакции, получившей название Минск-2. Оба документа предусматривали введение режима прекращения огня и предлагали шаги по политическому урегулированию ситуации на Донбассе. Тем не менее, реализовать мирное разрешение конфликта на основе этих соглашений не удалось. Киевское руководство так и выполнило взятые на себя обязательства.

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Россия не могла приступить к резким действиям в отношении Украины без предварительной подготовки в сферах безопасности, экономики и вооруженных сил. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Не могли приступить к каким-то резким движениям, не проведя соответствующую работу в сфере безопасности, в сфере строительства вооруженных сил и в сфере экономики и финансов», — заявил Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1». По его словам, Россия стремилась к мирному урегулированию ситуации в Донбассе и рассчитывала на соблюдение Минских соглашений всеми сторонами. По словам Путина, Запад использовал эти соглашения как паузу, чтобы перевооружить Украину и подготовить ее к войне с Россией.  «Но, как выяснилось, нас просто надули», — добавил президент.  В 2014 году было заключено первое Минское соглашение, а в 2015 году последовало подписание его обновленной редакции, получившей название Минск-2. Оба документа предусматривали введение режима прекращения огня и предлагали шаги по политическому урегулированию ситуации на Донбассе. Тем не менее, реализовать мирное разрешение конфликта на основе этих соглашений не удалось. Киевское руководство так и выполнило взятые на себя обязательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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