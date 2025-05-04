На телеканале «Россия 1» состоялась премьера документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», приуроченного к 25-летию первой инаугурации Владимира Путина. Авторы — Саида Медведева и Павел Зарубин — представили откровенные размышления президента о будущем России, ее вызовах, внешней политике и личных убеждениях.
Владимир Путин признался, что постоянно размышляет о преемнике, но окончательный выбор будущего лидера страны должен сделать народ. Он подчеркнул, что доверие граждан — ключ к стабильности и развитию России, а лидером должен стать человек, заслуживший это доверие. Главные из документального фильма — в материале URA.RU.
Преемник и доверие народа как основа власти
Владимир Путин подчеркнул, что вопрос преемника занимает его мысли постоянно. Однако окончательное решение о том, кто возглавит Россию, остается за народом.
«Я всегда об этом думаю. Можно как угодно к этому относиться, ясно, что есть предвыборные технологии, административный ресурс. Но все-таки, в конечном счете, выбор за людьми, за российским народом», — заявил он. Президент считает, что лидером должен стать человек, завоевавший доверие граждан, и желательно, чтобы таких кандидатов было несколько, обеспечивая реальный выбор. «Шансы сделать что-то по-серьезному вряд ли будут у человека, за которым не стоит доверие народа», — отметил Путин.
Доверие народа к власти он назвал важнейшим условием стабильности, развития и безопасности страны. По его словам, для этого власть должна работать честно и эффективно, улучшая благополучие россиян. «Если люди верят, то главное условие, а именно доверие к власти, в известной степени будет обеспечено», — сказал президент, добавив, что граждане всегда ждут улучшений и смотрят в будущее.
Демографический кризис — главная угроза будущему
Президент назвал демографический кризис ключевой проблемой России, от которой зависит ее будущее. Он отметил, что население страны, включая новые регионы, составляет около 150 миллионов человек, но этого недостаточно для «могучей державы с хорошими и здоровыми амбициями».
«Ну что это такое? Для могучей державы с такой историей», — посетовал президент, добавив, что без роста демографических показателей Россия рискует не удержать даже текущие параметры. «И то, если у нас демография будет такая, и эти параметры можем не удержать», — подчеркнул он.
Демография, по словам Путина, определяет потенциал нации и решение ее проблем требует системных мер. Он назвал этот вопрос «принципиальным», указав на необходимость повышения рождаемости и улучшения качества жизни. Государство активно работает над поддержкой семей, но проблема остается острой, требуя долгосрочных усилий.
Специальная военная операция — надежда на народ и уроки прошлого
Путин подробно рассказал о специальной военной операции (СВО) на Украине, начатой в 2022 году. По его словам, Россия не готовилась к ней специально, а стремилась решить проблему Донбасса мирными средствами.
«Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами. Но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе», — отметил он. Президент признался, что надеялся на сплоченность общества, которая оправдала его ожидания. «Я не только думал, но я надеялся именно на это. Хотя, конечно, опасность другого развития событий была», — сказал он, признав риск раскола.
Он провел параллель с Великой Отечественной войной, процитировав фразу: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!». По его словам, россияне осознали себя «глубинным государством», понимая, что от них зависит будущее страны. «Он [гражданин] понимает, что глубинное государство — это он. Он — последний рубеж», — подчеркнул Путин.
Президент пояснил, что начать СВО в 2014 году было нереалистичной идеей, так как Россия не была готова к противостоянию с коллективным Западом. «Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию», — сказал он, добавив, что вместо этого страна укрепляла экономику и армию.
Минские соглашения и обман Запада
Глава государства рассказал о Минских соглашениях, которые Россия подписала с верой в мирное урегулирование конфликта в Донбассе. «Мы не могли не верить», — признался он, добавив, что страна рассчитывала на их соблюдение. Однако Запад использовал соглашения для перевооружения Украины и подготовки к войне. «Нас просто надули», — констатировал президент, назвав это важным уроком. «Это тоже для нас опыт, и этот опыт мы, конечно, должны учитывать в будущем», — подчеркнул он.
Путин отметил, что Россия сегодня в одиночку противостоит Западу, что требует серьезного подхода к безопасности. «Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу», — заявил он, подчеркивая масштабы вызова.
Запад — коварство, гуманитарная помощь и упадок G7
Путин выразил мнение, что Запад действует коварно, «говоря одно, а делая другое», что было очевидно еще в начале 2000-х годов. Он привел пример поддержки террористов на Кавказе, когда западные партнеры соглашались с Россией, но действовали противоположно. «Мне кивали головой: „Да-да-да, мы сейчас наведем порядок“. И ничего, ровно наоборот», — рассказал президент. На Мюнхенской конференции 2007 года он пытался донести, что Россия будет суверенной или ее не будет вовсе, но Запад не отреагировал, что привело к трагедии на Украине. «Услышали-то все, только не отреагировали должным образом», — отметил он.
При этом Путин вспомнил, что в прошлом отношения с Западом были «ровными и вполне благопристойными». «Больше того, как вы помните, и гуманитарную помощь присылали в большом количестве. Причем я думаю, что люди делали это, если речь шла о конкретных людях, искренне, и, несмотря ни на какие проблемы сегодняшнего дня, мы всегда должны быть благодарны этим людям за это искреннее стремление поддержать Россию», — сказал он, подчеркивая важность человеческой искренности, несмотря на текущие противоречия.
Путин предсказал снижение влияния стран G7 в ближайшие 25 лет. «Страны БРИКС по паритету покупательной способности уже обошли страны „семерки“. И тенденция сохраняется», — сказал он, указывая на смещение экономического центра в Азиатско-Тихоокеанский регион. Он отметил, что после распада СССР Запад видел Россию ослабленной и стремился ее разделить, но Россия укрепила свои позиции.
Китай — стратегический партнер и стабильность
Президент назвал отношения с Китаем стратегическим партнерством, укрепляющим мировую стабильность. «Сегодня они носят действительно такой стратегический характер, глубинный. Наши государственные интересы совпадают», — подчеркнул он. Еще 25 лет назад он заметил рост Азии и начал выстраивать связи с КНР.
«Мы не построили новую китайскую стену, а построили общий фундамент наших отношений», — сказал он. В условиях глобальной турбулентности эти отношения стали фактором развития. «У нас такие надежные, стабильные отношения, которые укрепляют стабильность в мире», — добавил президент.
Традиционные ценности и противостояние Западу
Путин подчеркнул, что традиционные ценности — основа существования России. «Если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Россия утратит свою идентичность», — заявил он. В отличие от Запада, где приоритет — материальное благополучие, в России важна «морально-нравственная идея». Запад, по его словам, веками пытается «откусить» что-то от России.
Глава государства сослался на Петра I, который брал лучшее с Запада для развития России. «Я уверен, что Петр I не хотел, чтобы мы только копировали все», — сказал Путин.
Присоединение Крыма — правильное решение
Президент РФ назвал присоединение Крыма в 2014 году правильным решением, несмотря на санкции. «Мы правильно поступили, что тогда сделали то, что мы сделали», — сказал он. Поддержка Крыма укрепила суверенитет РФ.
Личное — вера, долг и связь с народом
Путин показал обстановку своей кремлевской квартиры и признался, что обращается к Богу в сложные моменты. «Я не чувствую себя политиком, который вершит судьбы. Я дышу одним и тем же воздухом с миллионами граждан России», — сказал он, подчеркнув, что его роль — долг перед страной. «На мне лежала ответственность за будущее страны», — отметил он, вспоминая 2000-е, когда Запад пытался ослабить Россию и разделить ее, но, как подчеркнул президент, он «работал, чтобы этого не допустить».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.