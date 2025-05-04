Аэропорты Архангельска приостановили работу

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Самолеты не будут вылетать и приземляться в гаванях, пока действуют ограничения
Самолеты не будут вылетать и приземляться в гаванях, пока действуют ограничения Фото:

На работу архангельских аэропортов Талаги и Васьково введены временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко и подчеркнул, что самолеты не будут выпускаться и приземляться в гаванях для обеспечения безопасности.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения — с 20:20 МСК — введены на работу архангельских аэропортов Талаги (код ИКАО: ULAA) и Васьково (ULAH)», — заявил Кореняко. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.

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На работу архангельских аэропортов Талаги и Васьково введены временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко и подчеркнул, что самолеты не будут выпускаться и приземляться в гаванях для обеспечения безопасности. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения — с 20:20 МСК — введены на работу архангельских аэропортов Талаги (код ИКАО: ULAA) и Васьково (ULAH)», — заявил Кореняко. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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