Аэропорты Архангельска приостановили работу

На работу архангельских аэропортов Талаги и Васьково введены временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко и подчеркнул, что самолеты не будут выпускаться и приземляться в гаванях для обеспечения безопасности.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения — с 20:20 МСК — введены на работу архангельских аэропортов Талаги (код ИКАО: ULAA) и Васьково (ULAH)», — заявил Кореняко. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.
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