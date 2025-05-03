В лесах Свердловской области появились гигантские грибы размером с человеческую ладонь — строчки гигантские. Фотографиями с тихой охоты грибники делятся в социальных сетях.
«Отличная поездка получилась, несмотря на погоду. И главное, наша цель достигнута. Направление — Ревда», — сообщают свердловчане в группе «Дары лесов Урала» во «ВКонтакте». Еще одним найденным необычной находкой стала Саркосцифа алая, похожая на цветок. Все виды грибов съедобны и не опасны при правильном приготовлении.
Грибной сезон свердловчане открыли еще в конце апреля. Первым уловом стали съедобные сморчки.
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