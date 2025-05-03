03 мая 2025

Гигантские грибы размером с ладонь обнаружили в свердловских лесах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибной улов свердловчане обнаружили в направлении Ревды
Грибной улов свердловчане обнаружили в направлении Ревды Фото:

В лесах Свердловской области появились гигантские грибы размером с человеческую ладонь — строчки гигантские. Фотографиями с тихой охоты грибники делятся в социальных сетях.

«Отличная поездка получилась, несмотря на погоду. И главное, наша цель достигнута. Направление — Ревда», — сообщают свердловчане в группе «Дары лесов Урала» во «ВКонтакте». Еще одним найденным необычной находкой стала Саркосцифа алая, похожая на цветок. Все виды грибов съедобны и не опасны при правильном приготовлении.

Грибной сезон свердловчане открыли еще в конце апреля. Первым уловом стали съедобные сморчки.

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В лесах Свердловской области появились гигантские грибы размером с человеческую ладонь — строчки гигантские. Фотографиями с тихой охоты грибники делятся в социальных сетях. «Отличная поездка получилась, несмотря на погоду. И главное, наша цель достигнута. Направление — Ревда», — сообщают свердловчане в группе «Дары лесов Урала» во «ВКонтакте». Еще одним найденным необычной находкой стала Саркосцифа алая, похожая на цветок. Все виды грибов съедобны и не опасны при правильном приготовлении. Грибной сезон свердловчане открыли еще в конце апреля. Первым уловом стали съедобные сморчки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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