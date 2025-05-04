04 мая 2025

Появились кадры горящего дома после взрыва в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После взрыва в московской многоэтажке начался пожар
После взрыва в московской многоэтажке начался пожар Фото:

В многоквартирном доме в Москве произошел взрыв. Чрезвычайное происшествие случилось на улице Генерала Тюленева.

«В многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв. В результате взрыва начался сильный пожар», — пишет Baza. 

На кадрах с места происшествия видно сильное пламя. Пожар видно издалека. Согласно предварительной информации, в результате происшествия одна из квартир в этом доме получила значительные повреждения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В многоквартирном доме в Москве произошел взрыв. Чрезвычайное происшествие случилось на улице Генерала Тюленева. «В многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв. В результате взрыва начался сильный пожар», — пишет Baza.  На кадрах с места происшествия видно сильное пламя. Пожар видно издалека. Согласно предварительной информации, в результате происшествия одна из квартир в этом доме получила значительные повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...