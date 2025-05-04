Появились кадры горящего дома после взрыва в Москве

После взрыва в московской многоэтажке начался пожар
В многоквартирном доме в Москве произошел взрыв. Чрезвычайное происшествие случилось на улице Генерала Тюленева.
«В многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв. В результате взрыва начался сильный пожар», — пишет Baza.
На кадрах с места происшествия видно сильное пламя. Пожар видно издалека. Согласно предварительной информации, в результате происшествия одна из квартир в этом доме получила значительные повреждения.
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