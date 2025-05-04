04 мая 2025

Пожарные ликвидировали открытое горение в московском доме

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Пожарным удалось потушить огонь в московской многоэтажке
Пожарным удалось потушить огонь в московской многоэтажке Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

Возгорание в жилом доме на юго-западе Москвы было ликвидировано. Об этом рассказали в МЧС.

«Открытое горение в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидировано», — пишет ТАСС со ссылкой на МЧС. Людей из горящего дома эвакуировали экстренные службы.

Возгорание произошло в многоэтажке на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. Пострадали минимум 13 человек. По предварительной информации, произошел взрыв газового баллона. 

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Возгорание в жилом доме на юго-западе Москвы было ликвидировано. Об этом рассказали в МЧС. «Открытое горение в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидировано», — пишет ТАСС со ссылкой на МЧС. Людей из горящего дома эвакуировали экстренные службы. Возгорание произошло в многоэтажке на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. Пострадали минимум 13 человек. По предварительной информации, произошел взрыв газового баллона. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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