Пожарные ликвидировали открытое горение в московском доме

Пожарным удалось потушить огонь в московской многоэтажке
новость из сюжетаНа юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме
Возгорание в жилом доме на юго-западе Москвы было ликвидировано. Об этом рассказали в МЧС.
«Открытое горение в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидировано», — пишет ТАСС со ссылкой на МЧС. Людей из горящего дома эвакуировали экстренные службы.
Возгорание произошло в многоэтажке на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. Пострадали минимум 13 человек. По предварительной информации, произошел взрыв газового баллона.
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