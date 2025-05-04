04 мая 2025
03 мая 2025

«У нас украли победу»: «Урал» проиграл Родине в матче Первой лиги

ФК «Урал» продолжил серию поражений в Первой лиге
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«Шмели» не могут одержать победу уже в четвертый раз
«Шмели» не могут одержать победу уже в четвертый раз Фото:

ФК «Урал» проиграл московской «Родине» в матче 31-го тура Первой лиги со счетом 3:2. Встреча прошла на «Сапсан Арене» в Москве.

«Комментарии излишни. Думаю, у нас сегодня украли победу. ВАР в том виде, в котором мы сегодня его видели, это большое зло. Какие-то моменты смотрят, а какие-то аналогичные не смотрят. Думаю, что все, кто был сегодня на стадионе, со мной согласятся — главными действующими лицами были не футболисты», — прокомментировал итоги матча тренер «Урала» Сергей Томаров.

Первый мяч в ворота соперников забили «шмели» — на 64-й минуте Мартин Секулич реализовал пенальти. Однако почти сразу Родине удалось сравнять счет — мяч в сетку отправил нападающий Иван Тимошенко.

На 90-й минуте нападающий Евгений Марков отличился голом, однако после просмотра ВАР взятие ворот было отменено из-за того, что перед этим Секулич сыграл в своей штрафной рукой. В итоге в ворота екатеринбургской команды был назначен пенальти, который реализовал Папа Гуэйе.

«Шмели» с 50-ю очками располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч у «Урала» состоится с «Уфой» на домашнем поле 11 мая. 

В конце апреля «Урал» потерпел крупнейшее поражение в сезоне в матче с калининградской «Балтикой». Команда не может одержать победу в турнирах уже четыре игры подряд.

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ФК «Урал» проиграл московской «Родине» в матче 31-го тура Первой лиги со счетом 3:2. Встреча прошла на «Сапсан Арене» в Москве. «Комментарии излишни. Думаю, у нас сегодня украли победу. ВАР в том виде, в котором мы сегодня его видели, это большое зло. Какие-то моменты смотрят, а какие-то аналогичные не смотрят. Думаю, что все, кто был сегодня на стадионе, со мной согласятся — главными действующими лицами были не футболисты», — прокомментировал итоги матча тренер «Урала» Сергей Томаров. Первый мяч в ворота соперников забили «шмели» — на 64-й минуте Мартин Секулич реализовал пенальти. Однако почти сразу Родине удалось сравнять счет — мяч в сетку отправил нападающий Иван Тимошенко. На 90-й минуте нападающий Евгений Марков отличился голом, однако после просмотра ВАР взятие ворот было отменено из-за того, что перед этим Секулич сыграл в своей штрафной рукой. В итоге в ворота екатеринбургской команды был назначен пенальти, который реализовал Папа Гуэйе. «Шмели» с 50-ю очками располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч у «Урала» состоится с «Уфой» на домашнем поле 11 мая.  В конце апреля «Урал» потерпел крупнейшее поражение в сезоне в матче с калининградской «Балтикой». Команда не может одержать победу в турнирах уже четыре игры подряд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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