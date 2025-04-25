25 апреля 2025

«Урал» потерпел крупнейшее поражение в сезоне

ФК «Урал» проиграл дома «Балтике» со счетом 2:5
© Служба новостей «URA.RU»
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Товарищеский матч ФК «Урал» – ФК «Нефтчи». Екатеринбург, фк урал, фк нефтчи
Игра прошла на «Екатеринбург Арене» Фото:

ФК «Урал», который борется за возвращение в Российскую премьер-лигу, разгромно проиграл калининградской «Балтике» — со счетом 2:5. Встреча прошла на «Екатеринбург Арене».

Счет открыл защитник «Урала» Тимофей Маргасов на 7 минуте, затем «шмели» дважды пропустили. На 63 минуте хорватский нападающий Мартин Секулич сравнял счет точным ударом с пенальти. С 66-й по 86 минуту «Урал» пропустил трижды.

«Балтика» набрала 66 очков и увеличила отрыв от ближайших преследователей в Первой лиге. «Урал» пока идет четвертым с 50 очками (это зона стыковых матчей), но у ФК «Сочи», имеющего столько же, игра в запасе.

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ФК «Урал», который борется за возвращение в Российскую премьер-лигу, разгромно проиграл калининградской «Балтике» — со счетом 2:5. Встреча прошла на «Екатеринбург Арене». Счет открыл защитник «Урала» Тимофей Маргасов на 7 минуте, затем «шмели» дважды пропустили. На 63 минуте хорватский нападающий Мартин Секулич сравнял счет точным ударом с пенальти. С 66-й по 86 минуту «Урал» пропустил трижды. «Балтика» набрала 66 очков и увеличила отрыв от ближайших преследователей в Первой лиге. «Урал» пока идет четвертым с 50 очками (это зона стыковых матчей), но у ФК «Сочи», имеющего столько же, игра в запасе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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