«Урал» потерпел крупнейшее поражение в сезоне

ФК «Урал», который борется за возвращение в Российскую премьер-лигу, разгромно проиграл калининградской «Балтике» — со счетом 2:5. Встреча прошла на «Екатеринбург Арене».
Счет открыл защитник «Урала» Тимофей Маргасов на 7 минуте, затем «шмели» дважды пропустили. На 63 минуте хорватский нападающий Мартин Секулич сравнял счет точным ударом с пенальти. С 66-й по 86 минуту «Урал» пропустил трижды.
«Балтика» набрала 66 очков и увеличила отрыв от ближайших преследователей в Первой лиге. «Урал» пока идет четвертым с 50 очками (это зона стыковых матчей), но у ФК «Сочи», имеющего столько же, игра в запасе.
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