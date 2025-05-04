Почти 1900 жителей Курганской области получили выплату в честь Дня Победы

В Курганской области почти 1900 человек получили юбилейные выплаты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сумма составила от 55 до 80 тысяч рублей, средства поступили гражданам в апреле вместе с пенсией. Об этом сообщили в отделении социального фонда России по Курганской области.
«Единовременные выплаты устанавливались в автоматическом режиме, зауральцам не нужно было обращаться в отделение СФР по Курганской области. В настоящий момент все жители области, которых практически 1 900 человек, получили юбилейную выплату», — отметил управляющий отделением социального фонда России по Курганской области Вадим Шумков.
По 80 тысяч рублей получили бывшие несовершеннолетние узники концлагерей (24 человека), вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников войны (538), инвалиды и участники Великой Отечественной войны (27), а также жители блокадного Ленинграда (11). Труженики тыла (1264 человека) получили по 55 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Курганской области единовременные выплаты к 80-летию Победы получат более 1300 ветеранов, а по всей стране — 150 тысяч человек. Выплаты доставлялись на дом через почту, а их размер зависел от категории получателей. Также региональные власти обещали дополнительную поддержку гражданам, пережившим годы войны.
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