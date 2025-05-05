В России могут появиться новые модели китайских автомобилей

Более десяти новых моделей китайских автомобилей, представленных на Шанхайском автосалоне, могут в ближайшее время появиться в продаже на российском рынке. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на участников автомобильного рынка. В числе возможных новинок значатся гибридные Zeekr 9X и Avatr 07, а также модели от брендов Hongqi, GAC, Aito, Voyah, M-Hero и других производителей.
«Несколько новых моделей китайских автопроизводителей, представленных на Шанхайском автосалоне, могут выйти на российский рынок. <...> Среди них гибридные Zeekr 9X и Avatr 07, которые могут составить конкуренцию уже известным на российском рынке брендам, как LiXiang», — сообщил «Коммерсант», со ссылкой на источники. Там же отметили, что на автосалоне в Шанхае уже были представлены автомобили марок Chery, Jetour, Zeekr, Avatr и Soueast. Некоторые из этих машин уже подтвердили планы поставок в Россию.
В частности, компания GAC планирует начать продажи модели S7, а Voyah готовит к выходу на рынок модель Free 318. Эксперты отмечают, что несмотря на широкий модельный ряд, новинки пока не произвели существенного впечатления на российских дилеров.
Как отмечают собеседники издания, среди ожидаемых к выходу на российский рынок моделей — гибридный Hongqi H5, седан Hongqi L1, кроссоверы Aito Seres М9 и М8, а также электрический внедорожник M-Hero 817 от Dongfeng. Однако часть дилеров указывает на затоваренность и низкий спрос на автомобили в России, что может повлиять на сроки появления новых моделей.
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