Трамп предположил, что Россия хочет сделать с Украиной

Трамп предположил, что Россия якобы «хочет всю Украину»
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп считает, что для достижения соглашения по конфликту России придется отказаться от новых регионов
Трамп считает, что для достижения соглашения по конфликту России придется отказаться от новых регионов Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы хочет забрать себе территории Украины. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу NBC News.

В ходе беседы Трампа спросили, какие уступки должны сделать Россия и Украина для прекращения конфликта. Американский лидер отметил: «России придется отказаться от всей Украины».

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не претендует на чужие территории, однако будет защищать свои интересы и не намерена отказываться от того, что считает своим. В то же время западные лидеры и эксперты продолжают обсуждать возможные сценарии развития событий вокруг Украины и роль США в урегулировании конфликта.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы хочет забрать себе территории Украины. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу NBC News. В ходе беседы Трампа спросили, какие уступки должны сделать Россия и Украина для прекращения конфликта. Американский лидер отметил: «России придется отказаться от всей Украины». Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не претендует на чужие территории, однако будет защищать свои интересы и не намерена отказываться от того, что считает своим. В то же время западные лидеры и эксперты продолжают обсуждать возможные сценарии развития событий вокруг Украины и роль США в урегулировании конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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