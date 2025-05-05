Разрушенные крыша и стены дома в Москве, где взорвался газ, попали на видео

Появилось видео последствий взрыва в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве. На кадрах видно, что в результате произошедшего пострадала крыша и стены дома.
Ранее в Москве на 9-м этаже многоэтажного дома по адресу улица Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан произошел взрыв. Пострадали десятки человек. Трое погибли.
После взрыва в здании начался пожар, который удалось оперативно локализовать. Сейчас на месте продолжается разбор завалов и установление причин случившегося.
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