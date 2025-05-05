Разрушенные крыша и стены дома в Москве, где взорвался газ, попали на видео

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На юго-западе Москвы произошел взрыв в жилом многоэтажном доме
На юго-западе Москвы произошел взрыв в жилом многоэтажном доме Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

Появилось видео последствий взрыва в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве. На кадрах видно, что в результате произошедшего пострадала крыша и стены дома. 

Ранее в Москве на 9-м этаже многоэтажного дома по адресу улица Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан произошел взрыв. Пострадали десятки человек. Трое погибли.

После взрыва в здании начался пожар, который удалось оперативно локализовать. Сейчас на месте продолжается разбор завалов и установление причин случившегося.

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Появилось видео последствий взрыва в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве. На кадрах видно, что в результате произошедшего пострадала крыша и стены дома.  Ранее в Москве на 9-м этаже многоэтажного дома по адресу улица Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан произошел взрыв. Пострадали десятки человек. Трое погибли. После взрыва в здании начался пожар, который удалось оперативно локализовать. Сейчас на месте продолжается разбор завалов и установление причин случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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