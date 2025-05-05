Женщину чуть не прибило дверью во время взрыва в московской квартире

Соседка погибших в результате взрыва газа и последующего пожара в многоквартирном доме в Москве поделилась с корреспондентом URA.RU подробностями происшествия. Она рассказала, как выбило двери всех квартир на этаже.
«Я была в шоке, выбежала на лестничную площадку, где увидела, что двери выбило практически во всех квартирах», — поделилась жительница дома Алла Петрова с URA.RU. Женщина рассказала, что в момент взрыва смотрела фильм на планшете. Внезапно прогремел мощный взрыв, и межкомнатная дверь, находившаяся на расстоянии нескольких метров, буквально вылетела в ее сторону. От взрывной волны железная входная дверь с частью стены оказалась выброшена в коридор.
Соседка отметила, что взрывной волной были повреждены не только двери, но и лифт — его буквально «вырвало с мясом». Сразу после происшествия женщина вызвала экстренные службы, позвонив по номеру 112. По словам свидетельницы, сразу после взрыва в одной из квартир начался пожар.
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