В Турции задержан организатор хищения 2 млрд рублей из Соцфонда РФ

В Турции задержали Ислама Сейнароева, которого считают одним из организаторов хищения двух миллиардов рублей из Социального фонда России. Об этом сообщили источники RTVI.
«В Турции задержан организатор хищения двух миллиардов рублей из Социального фонда России Ислам Сейнароев», — сообщают источники RTVI. Сейнароев ранее занимал пост управляющего ингушским филиалом фонда и, по данным следствия, был причастен к масштабным финансовым махинациям.
Задержание прошло без сопротивления со стороны Сейнароева. По информации источников, находясь в Турции, бывший чиновник чувствовал себя в полной безопасности. Вместе с одним из экс-заместителей министра внутренних дел Ингушетии он занимался оптовыми поставками клубники и бананов, а также сдавал в аренду принадлежащие ему виллы. Согласно обязательным декларациям, опубликованным на сайте Социального фонда России, никакой зарубежной недвижимости у Сейнароева не значилось. В настоящее время Сейнароев находится под стражей, турецкие власти готовят его к экстрадиции в Россию.
Ранее сотрудники МВД в Ингушетии выявили мошенническую схему, в которой были замешаны работники «Почты России» и представители Пенсионного фонда. В официальные реестры вносилась недостоверная информация о произведенных выплатах пенсионерам, что позволяло республике получать дополнительные денежные средства из федерального бюджета.
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