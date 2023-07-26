Раскрыта схема миллиардных хищений с участием сотрудников ПФР и «Почты России»

«Коммерсант»: в Ингушетии руководители ПФР и «Почты России» за три года похитили два млн рублей

26 июля 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

В Ингушетии сотрудники «Почты России» и ПФР похитили более двух миллионов рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Ингушетии управление МВД раскрыло мошенническую схему с участием сотрудников «Почты России» и Пенсионного фонда. В реестр вносились данные о якобы проведенных выплатах пенсионерам. За счет этого в республику удавалось запрашивать дополнительные средства для городского бюджета. За три года удалось похитить около двух миллионов рублей. «По данным следствия, хищения совершались организованным преступным сообществом путем внесения в реестры липовых данных о выплатах пенсионерам, благодаря чему в республику поступали из бюджета дополнительные средства. В материалах расследования речь идет примерно о двух миллиардов рублей», — сообщают авторы «Коммерсанта» . Ссылаясь на результаты расследования, журналисты пишут, что организаторами мошеннической схемы являются руководитель республиканского отделения «Пенсионного фонда России» (на тот момент он не был переформирован в Фонд пенсионного и социального страхования РФ — прим. URA.RU) Ислам Сейнароев и глава местного отделения «Почты России» Камбулат Сукиев. Они вовлекли в свою финансовую схему хищения несколько десятков человек социальных учреждений. Хищение проводилось на протяжении трех лет, пока центральный аппарат Пенсионного фонда не начал разбираться, куда идут дополнительные финансы, выделенные Ингушетии. К проверке тогда подключилось и Федеральное казначейство. Выяснилось, что деньги были изначально выделены для пенсионных начислений 600 гражданам, но те выплаты не получали. Журналистам также рассказали, что «Почта России» оказывала содействие правоохранительным органам. URA.RU направило запрос в отделения «Почты России» и Социального фонда с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее Госдума обязала банки возвращать россиянам украденные мошенниками деньги. Это касается тех банков, которые не проверяют переводы граждан на предмет мошенничества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ингушетии управление МВД раскрыло мошенническую схему с участием сотрудников «Почты России» и Пенсионного фонда. В реестр вносились данные о якобы проведенных выплатах пенсионерам. За счет этого в республику удавалось запрашивать дополнительные средства для городского бюджета. За три года удалось похитить около двух миллионов рублей. «По данным следствия, хищения совершались организованным преступным сообществом путем внесения в реестры липовых данных о выплатах пенсионерам, благодаря чему в республику поступали из бюджета дополнительные средства. В материалах расследования речь идет примерно о двух миллиардов рублей», — сообщают авторы «Коммерсанта». Ссылаясь на результаты расследования, журналисты пишут, что организаторами мошеннической схемы являются руководитель республиканского отделения «Пенсионного фонда России» (на тот момент он не был переформирован в Фонд пенсионного и социального страхования РФ — прим. URA.RU) Ислам Сейнароев и глава местного отделения «Почты России» Камбулат Сукиев. Они вовлекли в свою финансовую схему хищения несколько десятков человек социальных учреждений. Хищение проводилось на протяжении трех лет, пока центральный аппарат Пенсионного фонда не начал разбираться, куда идут дополнительные финансы, выделенные Ингушетии. К проверке тогда подключилось и Федеральное казначейство. Выяснилось, что деньги были изначально выделены для пенсионных начислений 600 гражданам, но те выплаты не получали. Журналистам также рассказали, что «Почта России» оказывала содействие правоохранительным органам. URA.RU направило запрос в отделения «Почты России» и Социального фонда с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее Госдума обязала банки возвращать россиянам украденные мошенниками деньги. Это касается тех банков, которые не проверяют переводы граждан на предмет мошенничества.