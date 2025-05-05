Житель Катайска заплатит более миллиона рублей по иску Росмолодежи

Федеральное агентство по делам молодежи выиграло спор у уроженца города Катайска (Курганская область). Молодой человек выплатит Росмолодежи 1,3 миллиона рублей, которые он получил в качестве гранта несколько лет назад. Об этом URA.RU сообщили источники из числа местных жителей.
«Мужчина стал победителем всероссийского конкурса молодых инициатив еще в 2020 году, когда учился в Екатеринбурге. Поскольку он не предоставил отчетные документы, то был вызван в суд иском о возврате суммы гранта», — рассказали источники. Катайца обязали вернуть один миллион триста тысяч рублей федералам.
Данные подтвердились судебными материалами. Учившийся в свердловском вузе мужчина стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2020 году. На его проект «Правовая академия» ему было перечислено 1 300 000 рублей. Спустя полгода мужчина должен был предоставить отчетные документы, но они в ведомство не поступили. Напоминания об их предоставлении высылались получателю гранта.
В конце 2021 года Росмолодежь потребовала вернуть в бюджет средства. Поскольку до сих пор они не получены, был подан иск в суд.
Ответчик заявлял, что не получал письма о возврате. При этом он не отрицал. Что отчетность им предоставлена не была. Также он просил дать ему рассрочку на пять лет, чтобы осуществлять возврат частями.
Суд удовлетворил иск агентства. Молодой человек должен будет выплатить сумму гранта. Также он заплатит в бюджет госпошлину в размере 28 тысяч рублей.
Ранее в Катайске также рассматривались громкие судебные дела: бывший глава Катайского района Юрий Малышев был полностью оправдан по обвинениям в превышении полномочий и незаконном распределении премий, а затем получил компенсацию за незаконное уголовное преследование. Решение о выплате ему 800 тысяч рублей было принято после частичного удовлетворения иска о возмещении вреда.
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