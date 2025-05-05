В результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева в юго-западной части Москвы, были повреждены четыре квартиры. Об этом сообщил представитель экстренных служб Москвы.
«Взрывом повреждены квартиры №424, 425, 428 и 429», — рассказал собеседник РИА Новости. Инцидент произошел вечером на девятом этаже дома №39. После взрыва начался пожар, который охватил две квартиры. В результате сильного взрыва произошло частичное обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами здания.
Сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать возгорание к 23:00 по московскому времени. На месте происшествия оперативно работали экстренные службы города. В результате взрыва и последующего пожара погибли три человека.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.