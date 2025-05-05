Четыре квартиры пострадало в результате взрыва газа в доме в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте происшествия оперативно работали экстренные службы города
На месте происшествия оперативно работали экстренные службы города Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

В результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева в юго-западной части Москвы, были повреждены четыре квартиры. Об этом сообщил представитель экстренных служб Москвы.

«Взрывом повреждены квартиры №424, 425, 428 и 429», — рассказал собеседник РИА Новости. Инцидент произошел вечером на девятом этаже дома №39. После взрыва начался пожар, который охватил две квартиры. В результате сильного взрыва произошло частичное обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами здания.

Сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать возгорание к 23:00 по московскому времени. На месте происшествия оперативно работали экстренные службы города. В результате взрыва и последующего пожара погибли три человека.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева в юго-западной части Москвы, были повреждены четыре квартиры. Об этом сообщил представитель экстренных служб Москвы. «Взрывом повреждены квартиры №424, 425, 428 и 429», — рассказал собеседник РИА Новости. Инцидент произошел вечером на девятом этаже дома №39. После взрыва начался пожар, который охватил две квартиры. В результате сильного взрыва произошло частичное обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами здания. Сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать возгорание к 23:00 по московскому времени. На месте происшествия оперативно работали экстренные службы города. В результате взрыва и последующего пожара погибли три человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...