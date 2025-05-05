Уволен замглавы Агентства по страхованию вкладов Попелюх

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подтвердило увольнение своего заместителя генерального директора Александра Попелюха. Решение принято после его ареста по делу о хищении средств, связанных с эксплуатацией новосибирского аквапарка «Аквамир». Об этом сообщил адвокат Попелюха «Коммерсанту».
«АСВ удовлетворило увольнение замглавы агентства Александра Попелюха по собственному желанию после ареста», — сообщил адвокат замглавы «Коммерсанту». В АСВ сообщили, что проводится служебное расследование, начатое в 2024 году по приказу генерального директора. Проверка касается обстоятельств согласования порядка распоряжения залоговым имуществом ООО «ВДТ строй», владельца аквапарка «Аквамир». По данным агентства, их требования как залогового кредитора к ООО «ВДТ строй» были полностью погашены в 2024 году. После завершения проверки материалы будут переданы в правоохранительные органы.
Дело связано с возможным хищением средств, полученных от эксплуатации аквапарка «Аквамир». Следствие подозревает, что сумма ущерба может значительно превысить изначально заявленные 200 миллионов рублей. Ожидается, что в ближайшее время будут получены результаты экспертизы, которые могут увеличить размер ущерба.
Ранее сообщалось, что в Москве суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для еще одного заместителя генерального директора АСВ — Ольги Долголевой. ФСБ инкриминирует ей соучастие в мошенничестве, главным фигурантом которого является Александр Попелюх. Долголева курировала юридические вопросы в агентстве.
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