Найден мертвым свердловский турист, пропавший на сплаве в Башкирии

Свердловский турист, пропавший во время сплава по горной реке в Башкирии, найден мертвым. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных структурах региона.
«Мужчина был найден в реке Малый Инзер ниже по течению в четырех километрах от места падения. Предположительно, он утонул, однако следственные действия продолжаются. Причина смерти будет установлена позже», — объяснил собеседник агентства.
69-летний мужчина выпал из катамарана после прохождения «Айгирских порогов». Быстрое течение реки помешало туристической группе помочь товарищу — его унесло потоком воды. Известно, что группа из 12 туристов сплавлялась на трех катамаранах и не была зарегистрирована.
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