04 мая 2025

Найден мертвым свердловский турист, пропавший на сплаве в Башкирии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятник природы Усьвинские столбы. Пермь, сплав по реке, река усьва, отдых на реке
Поиски велись силами МЧС надежды найти человека живым не оправдались Фото:

Свердловский турист, пропавший во время сплава по горной реке в Башкирии, найден мертвым. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных структурах региона.

«Мужчина был найден в реке Малый Инзер ниже по течению в четырех километрах от места падения. Предположительно, он утонул, однако следственные действия продолжаются. Причина смерти будет установлена позже», — объяснил собеседник агентства.

69-летний мужчина выпал из катамарана после прохождения «Айгирских порогов». Быстрое течение реки помешало туристической группе помочь товарищу — его унесло потоком воды. Известно, что группа из 12 туристов сплавлялась на трех катамаранах и не была зарегистрирована.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский турист, пропавший во время сплава по горной реке в Башкирии, найден мертвым. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных структурах региона. «Мужчина был найден в реке Малый Инзер ниже по течению в четырех километрах от места падения. Предположительно, он утонул, однако следственные действия продолжаются. Причина смерти будет установлена позже», — объяснил собеседник агентства. 69-летний мужчина выпал из катамарана после прохождения «Айгирских порогов». Быстрое течение реки помешало туристической группе помочь товарищу — его унесло потоком воды. Известно, что группа из 12 туристов сплавлялась на трех катамаранах и не была зарегистрирована.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...