04 мая 2025

У курганского мемолога взяли интервью на федеральном телеканале. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мемолог подчеркнул актуальность данной профессии в современном обществе
Мемолог подчеркнул актуальность данной профессии в современном обществе Фото:

Курганский мемолог Андрей Кокин дал интервью федеральному телеканалу «НТВ». Об этом Кокин сообщил редакции URA.RU.

«Я делаю смешные картинки в интернете, иногда это с котиками, иногда это без котиков. Сейчас очень широкий спрос, потому что каждая вторая организация хочет шутить в соцсетях. Потому что это актуально. Люди это между собой пересылают, репостят и повышают вовлеченность. Организации хотят, чтобы у них такое же было», — объясняет особенности своей профессии Андрей Кокин.

Ранее журналист URA.RU победила в чемпионате по многоборью. Соревнования проходили в Тюменской области.

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Курганский мемолог Андрей Кокин дал интервью федеральному телеканалу «НТВ». Об этом Кокин сообщил редакции URA.RU. «Я делаю смешные картинки в интернете, иногда это с котиками, иногда это без котиков. Сейчас очень широкий спрос, потому что каждая вторая организация хочет шутить в соцсетях. Потому что это актуально. Люди это между собой пересылают, репостят и повышают вовлеченность. Организации хотят, чтобы у них такое же было», — объясняет особенности своей профессии Андрей Кокин. Ранее журналист URA.RU победила в чемпионате по многоборью. Соревнования проходили в Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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