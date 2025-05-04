Мемолог подчеркнул актуальность данной профессии в современном обществе
Курганский мемолог Андрей Кокин дал интервью федеральному телеканалу «НТВ». Об этом Кокин сообщил редакции URA.RU.
«Я делаю смешные картинки в интернете, иногда это с котиками, иногда это без котиков. Сейчас очень широкий спрос, потому что каждая вторая организация хочет шутить в соцсетях. Потому что это актуально. Люди это между собой пересылают, репостят и повышают вовлеченность. Организации хотят, чтобы у них такое же было», — объясняет особенности своей профессии Андрей Кокин.
Ранее журналист URA.RU победила в чемпионате по многоборью. Соревнования проходили в Тюменской области.
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