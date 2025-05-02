02 мая 2025

Курган богат талантами: журналист URA.RU победила в чемпионате по многоборью. Фото, видео

Курганский фотокорр URA.RU победила в чемпионате по функциональному многоборью
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования прошли в Тюмени
Соревнования прошли в Тюмени Фото:

Фотокорреспондент курганской редакции URA.RU Екатерина Сычкова завоевала первое место в открытом чемпионате по функциональному многоборью в Тюменской области. Об этом рассказала сама победительница соревнований.

«Лидерство я взяла еще в первый день соревнований, а на второй день моя задача была удержать первенство. Я добилась победы с большим отрывом, спасибо моему тренеру Владимиру Кралину», — рассказала Сычкова.

Функциональное многоборье — это спорт для сильных людей. Участники соревнований выполняли сложные задания на выносливость. 

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Фотокорреспондент курганской редакции URA.RU Екатерина Сычкова завоевала первое место в открытом чемпионате по функциональному многоборью в Тюменской области. Об этом рассказала сама победительница соревнований. «Лидерство я взяла еще в первый день соревнований, а на второй день моя задача была удержать первенство. Я добилась победы с большим отрывом, спасибо моему тренеру Владимиру Кралину», — рассказала Сычкова. Функциональное многоборье — это спорт для сильных людей. Участники соревнований выполняли сложные задания на выносливость. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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