Соревнования прошли в Тюмени
Фотокорреспондент курганской редакции URA.RU Екатерина Сычкова завоевала первое место в открытом чемпионате по функциональному многоборью в Тюменской области. Об этом рассказала сама победительница соревнований.
«Лидерство я взяла еще в первый день соревнований, а на второй день моя задача была удержать первенство. Я добилась победы с большим отрывом, спасибо моему тренеру Владимиру Кралину», — рассказала Сычкова.
Функциональное многоборье — это спорт для сильных людей. Участники соревнований выполняли сложные задания на выносливость.
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