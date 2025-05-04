В Тюменской области пик паводка сместился в Абатский район

Пик паводка сместился в Абатский район Тюменской области. Об этом рассказал глава региона Александр Моор в своем telegram-канале. По прогнозам, в Абатском уровень воды в реке Ишим будет близок к уровню 2017 года.
«Готовимся встретить большую воду в Абатском районе. На границе муниципалитета уже отмечается подъем реки. Основное внимание уделяется федеральной трассе Р-402. Судя по наблюдениям, в селе Абатском уровень реки Ишим будет близок к уровню 2017 года. Тогда максимум составлял 1148 см», — написал губернатор.
В Казанском отмечается стабильное снижение уровня воды. В настоящее время осуществляется восстановление подъезда к мосту в селе Афонькино. По предварительным оценкам специалистов, на проведение дорожных работ потребуется не менее пяти дней.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области уровень воды в реке Ишим в одноименном городе за сутки вырос на 20 сантиметров. Критическая отметка превышена на 92 см. В Абатском река выросла на 12 сантиметров.
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