04 мая 2025

В Тюменской области пик паводка сместился в Абатский район

© Служба новостей «URA.RU»
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В Казанском отмечается стабильное снижение уровня воды
В Казанском отмечается стабильное снижение уровня воды Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Пик паводка сместился в Абатский район Тюменской области. Об этом рассказал глава региона Александр Моор в своем telegram-канале. По прогнозам, в Абатском уровень воды в реке Ишим будет близок к уровню 2017 года.

«Готовимся встретить большую воду в Абатском районе. На границе муниципалитета уже отмечается подъем реки. Основное внимание уделяется федеральной трассе Р-402. Судя по наблюдениям, в селе Абатском уровень реки Ишим будет близок к уровню 2017 года. Тогда максимум составлял 1148 см», — написал губернатор. 

В Казанском отмечается стабильное снижение уровня воды. В настоящее время осуществляется восстановление подъезда к мосту в селе Афонькино. По предварительным оценкам специалистов, на проведение дорожных работ потребуется не менее пяти дней.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области уровень воды в реке Ишим в одноименном городе за сутки вырос на 20 сантиметров. Критическая отметка превышена на 92 см. В Абатском река выросла на 12 сантиметров.

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Пик паводка сместился в Абатский район Тюменской области. Об этом рассказал глава региона Александр Моор в своем telegram-канале. По прогнозам, в Абатском уровень воды в реке Ишим будет близок к уровню 2017 года. «Готовимся встретить большую воду в Абатском районе. На границе муниципалитета уже отмечается подъем реки. Основное внимание уделяется федеральной трассе Р-402. Судя по наблюдениям, в селе Абатском уровень реки Ишим будет близок к уровню 2017 года. Тогда максимум составлял 1148 см», — написал губернатор.  В Казанском отмечается стабильное снижение уровня воды. В настоящее время осуществляется восстановление подъезда к мосту в селе Афонькино. По предварительным оценкам специалистов, на проведение дорожных работ потребуется не менее пяти дней. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области уровень воды в реке Ишим в одноименном городе за сутки вырос на 20 сантиметров. Критическая отметка превышена на 92 см. В Абатском река выросла на 12 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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