Военкор Рожин: ВСУ сосредотачивают силы на границе с Курской областью

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ВСУ небольшими группами пытаются проникнуть в Курскую область
ВСУ небольшими группами пытаются проникнуть в Курскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские вооруженные силы (ВСУ) сосредотачивают силы и технику на границе с Курской областью, предпринимая попытки проникновения на российскую территорию, сообщают военные корреспонденты. Основное внимание сосредоточено на районе поселка Теткино Глушковского района, а также прилегающих участках, включая посёлок Новый Путь.

«Противник принимает попытки захода на территорию России. Напротив населенного пункта Теткино Глушковского района враг сосредоточивает живую силу и технику», — пишет в своем telegram-канале военкор Борис Рожин. Он уточняет, что были зафиксированы попытки ВСУ прорваться через границу: группа из 10 пехотинцев была отбита российскими военнослужащими, которые нанесли огневое поражение, заставив противника отступить обратно в Рыжевку. Официальной информации по этому поводу нет.

«Военкоры Русской Весны» сообщают, что ВСУ, пользуясь плохими погодными условиями, готовят атаки не только на Теткино, но и на восточном направлении Глушковского района, в районе Нового Пути.  Военкор Александр Коц заявил о том, что противник предпринял попытку проделать проходы в минных полях, потеряв три инженерные машины. Он считает, что масштабное наступление для ВСУ сейчас невозможно, но подобные провокации ожидаемы в преддверии 9 мая, особенно на фоне возможных атак на Крым.

Ранее, 3 мая, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что украинские военные предприняли очередную попытку прорыва на сумском направлении с целью проникновения на территорию Курской области. По его словам, российские бойцы из подразделения «Ахмат» совместно с другими формированиями Вооруженных сил России успешно пресекли эти действия. Благодаря слаженным усилиям российских военных украинским силам не удалось войти в российский регион.

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Украинские вооруженные силы (ВСУ) сосредотачивают силы и технику на границе с Курской областью, предпринимая попытки проникновения на российскую территорию, сообщают военные корреспонденты. Основное внимание сосредоточено на районе поселка Теткино Глушковского района, а также прилегающих участках, включая посёлок Новый Путь. «Противник принимает попытки захода на территорию России. Напротив населенного пункта Теткино Глушковского района враг сосредоточивает живую силу и технику», — пишет в своем telegram-канале военкор Борис Рожин. Он уточняет, что были зафиксированы попытки ВСУ прорваться через границу: группа из 10 пехотинцев была отбита российскими военнослужащими, которые нанесли огневое поражение, заставив противника отступить обратно в Рыжевку. Официальной информации по этому поводу нет. «Военкоры Русской Весны» сообщают, что ВСУ, пользуясь плохими погодными условиями, готовят атаки не только на Теткино, но и на восточном направлении Глушковского района, в районе Нового Пути.  Военкор Александр Коц заявил о том, что противник предпринял попытку проделать проходы в минных полях, потеряв три инженерные машины. Он считает, что масштабное наступление для ВСУ сейчас невозможно, но подобные провокации ожидаемы в преддверии 9 мая, особенно на фоне возможных атак на Крым. Ранее, 3 мая, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что украинские военные предприняли очередную попытку прорыва на сумском направлении с целью проникновения на территорию Курской области. По его словам, российские бойцы из подразделения «Ахмат» совместно с другими формированиями Вооруженных сил России успешно пресекли эти действия. Благодаря слаженным усилиям российских военных украинским силам не удалось войти в российский регион.
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