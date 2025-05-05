Украинские вооруженные силы (ВСУ) сосредотачивают силы и технику на границе с Курской областью, предпринимая попытки проникновения на российскую территорию, сообщают военные корреспонденты. Основное внимание сосредоточено на районе поселка Теткино Глушковского района, а также прилегающих участках, включая посёлок Новый Путь.
«Противник принимает попытки захода на территорию России. Напротив населенного пункта Теткино Глушковского района враг сосредоточивает живую силу и технику», — пишет в своем telegram-канале военкор Борис Рожин. Он уточняет, что были зафиксированы попытки ВСУ прорваться через границу: группа из 10 пехотинцев была отбита российскими военнослужащими, которые нанесли огневое поражение, заставив противника отступить обратно в Рыжевку. Официальной информации по этому поводу нет.
«Военкоры Русской Весны» сообщают, что ВСУ, пользуясь плохими погодными условиями, готовят атаки не только на Теткино, но и на восточном направлении Глушковского района, в районе Нового Пути. Военкор Александр Коц заявил о том, что противник предпринял попытку проделать проходы в минных полях, потеряв три инженерные машины. Он считает, что масштабное наступление для ВСУ сейчас невозможно, но подобные провокации ожидаемы в преддверии 9 мая, особенно на фоне возможных атак на Крым.
Ранее, 3 мая, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что украинские военные предприняли очередную попытку прорыва на сумском направлении с целью проникновения на территорию Курской области. По его словам, российские бойцы из подразделения «Ахмат» совместно с другими формированиями Вооруженных сил России успешно пресекли эти действия. Благодаря слаженным усилиям российских военных украинским силам не удалось войти в российский регион.
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