Жители Москвы могут остаться без интернета на неделе. Скрин

РСЧС: в Москве могут ограничить доступ к интернету из-за мер безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Возможны временные ограничения доступа в интернет
Возможны временные ограничения доступа в интернет Фото:

Жители Москвы в течение недели могут столкнуться с ограничениями доступа в интернет. Об этом предупредили в Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Возможны ограничения доступа в интернет», — говорится в СМС-сообщении от РСЧС. В нем также отмечается, что это связано с мерами безопасности на праздничных мероприятиях.

СМС-сообщение от РСЧС
СМС-сообщение от РСЧС
Фото:

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Жители Москвы в течение недели могут столкнуться с ограничениями доступа в интернет. Об этом предупредили в Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). «Возможны ограничения доступа в интернет», — говорится в СМС-сообщении от РСЧС. В нем также отмечается, что это связано с мерами безопасности на праздничных мероприятиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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