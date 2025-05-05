Возможны временные ограничения доступа в интернет
Жители Москвы в течение недели могут столкнуться с ограничениями доступа в интернет. Об этом предупредили в Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
«Возможны ограничения доступа в интернет», — говорится в СМС-сообщении от РСЧС. В нем также отмечается, что это связано с мерами безопасности на праздничных мероприятиях.
СМС-сообщение от РСЧС
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